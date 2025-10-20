Sve više ljudi bori se s ovisnostima na radnom mjestu, a ova je uvjerljivo najčešća

Prema procjenama Agencije EU za droge, između pet i 20 posto radno aktivnog stanovništva u Europi ima ozbiljne probleme povezane s uporabom alkohola i/ili droga. Kada se to prebaci na broj zaposlenih, riječ je o značajnom udjelu, naglašeno je na skupu na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja o ovisnostima na radnom mjestu.

Podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuju da je čak 50 posto osoba uključenih u liječenje od ovisnosti istovremeno i zaposleni.

Cilj istraživanja i strategije

Direktor HZJZ-a Krunoslav Capak istaknuo je da nova strategija borbe protiv ovisnosti do 2030. godine, zajedno s akcijskim planom do 2026., pokriva ne samo klasične ovisnosti poput droga i alkohola, nego i ponašajne ovisnosti – od pušenja i klađenja do ovisnosti o internetu.

– Sve te ovisnosti prisutne su i na radnom mjestu jer se uglavnom radi o radno aktivnoj populaciji, a niti jedna od njih ne doprinosi boljem radu, većoj prisutnosti ni učinkovitosti – kazao je Capak.

Dodao je da je cilj istraživanja i strategije “da postavimo dijagnozu, da vidimo gdje smo, koliko toga ima i koji su problemi”.

Problem broj jedan

Pomoćnik direktora HZJZ-a Željko Petković predstavio je rezultate istraživanja te istaknuo: “Alkohol je, nažalost, problem broj jedan kada je riječ o ovisnostima na radnim mjestima. Kao društvo, imamo problema i s pušenjem i s drogama, a također nas nisu zaobišle ni ove nove, moderne ovisnosti poput kockanja, klađenja, igranja videoigara i boravka na različitim društvenim mrežama.”

Petković je naglasio da ovisnosti na radnom mjestu ugrožavaju sigurnost radnog procesa, narušavaju međuljudske odnose i smanjuju produktivnost.

– Cilj ove konferencije je umrežavanje poslodavaca, medicine rada i organizacija koje se bave problematikom ovisnosti – kako bi se ljudima koji imaju problema s ovisnostima što ranije pomoglo, uključili u liječenje i nakon završetka terapije, uz podršku, mogli ponovno vratiti na svoja radna mjesta – pojasnio je Petković.

Dodao je da je do sada često situacija bila da se odmah primjenjivale kazne ili se čekalo da dođe do povreda u radnom procesu.

– Primjerice, oko 11 posto svih povreda ili prekršaja bilo je povezano s konzumacijom sredstava ovisnosti na radnom mjestu – rekao je Petković.

Pomoćnik direktora HZJZ-a ističe da je moguće promijeniti pristup: “Kada ljudi postanu svjesni da im se može pomoći i da to nije sramota ni stigma, nego bolest, ranije će se uključiti u liječenje, bez čekanja na težak ishod.”

Svi koji imaju problema s ovisnostima mogu se javiti na broj telefona HZJZ-a za prve savjete ili posjetiti web-stranicu, gdje su detaljno opisane sve aktivnosti i tretmani dostupni za pomoć, prneosi Avaz.

Facebook komentari