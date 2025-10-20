Umjetna inteligencija dolazi po vaš posao: Microsoft objavio najugroženija zanimanja

Tehnološki div sastavio je popis koji bi mogao unijeti nemir među zaposlenike širom svijeta, no važno je razumjeti šta ti podaci zapravo znače.
Microsoftovih top 20 poslova s najvećim preklapanjem s AI-jem:
prevoditelji i tumači – 98 posto preklapanja
historičari – 91 posto preklapanja
matematičari – 91 posto preklapanja
lektori – 91 posto preklapanja
mašinski programeri – 90 posto preklapanja
pisci i autori – 85 posto preklapanja
statistički asistenti – 85 posto preklapanja
prodajni predstavnici – 84 posto preklapanja
tehnički pisci – 83 posto preklapanja
novinari – 81 posto preklapanja
stjuardi i stjuardese – 80 posto preklapanja
telefonski operateri – 80 posto preklapanja
urednici – 78 posto preklapanja
edukatori za upravljanje farmom i domom – 77 posto preklapanja
politikolozi – 77 posto preklapanja
naučnici za podatke – 77 posto preklapanja
geografi – 77 posto preklapanja
spikeri i radijski DJ-evi – 74 posto preklapanja
berzanski službenici – 74 posto preklapanja
web developeri – 73 posto preklapanja
S druge strane, zanimanja poput medicinskih sestara, brodskih inženjera, molera i operatera za pročišćavanje vode smatraju se najsigurnijima od umjetne inteligencije, piše Index.hr.
Iz Microsofta napominju da njihova lista pokazuje koliko je umjetna inteligencija dobra u obavljanju zahtjevnih zadataka unutar pojedinog zanimanja, a ne da može samostalno obavljati cijeli posao.