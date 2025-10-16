Psihijatar objasnio zašto treba mijenjati posao na svakih 10 godina – i kada vam ide dobro

Za Psychology Today rekao je da vjeruje da ljudi koji se osjećaju prijatno na svom poslu mogu prestati da napreduju i na kraju se osjećaju neispunjeno.

Kada napraviti promjenu?

Kako bi ljudi napredovali, kaže Nasir, treba svakih deset godina da promijene značajnu stvar u svom životu, a to može biti hobi ili posao. Tvrdi da bi promjena mogla ljude da učiniti srećnijim nego prije.

“Trebalo bi da promijenite ono što radite ili kako živite svakih deset godina”, rekao je.

Kaže da se vremenski raspon može mijenjati zavisno od toga da li je osoba uspješna ili neuspješna u svom poslu. Ako stvari krenu na lošije, kaže da bi se isplatilo napraviti promjenu poslije pet godina. Ako karijera ide dobro, predlaže promjene poslije 15 godina, ali nikako duže od toga.

“Prečesto mislimo da bi trebalo da napravimo promjenu samo ako stvari ne idu dobro ili ako na neki način ne uspijevamo. Ono što ne shvatamo je da bi trebalo da pravimo promjene čak i kada nam ide”, kaže on.

Mnogo ljudi ne dostiže svoj maksimum

Kao primjer navodi svoju kćerku koja se mučila s izborom karijere jer je na posao gledala kao na nešto što će raditi do kraja života. Nasir tvrdi da niko ne treba tako da razmišlja, već da umjesto toga treba istražiti sva područja u kojima možemo da budemo dobri, a to znači i napuštanje svoje zone komfora.

Kaže da mnogi zapnu u određenim zanimanjima zato što su u tome uspješni, a ne razmišljaju da u nečem drugom mogu biti još bolji. Puno ljudi, kaže psihijatar, ne dostiže svoj maksimalni potencijal jer ne istražuju polja u kojima bi mogli biti odlični, prenosi Radiosarajevo.

