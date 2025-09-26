Kako se nositi sa neželjenim savjetima kolega za vaš rad: Koristite ove rečenice u komunikaciji

Mnoge osobe prilikom se na svom poslu prilikom rada susreću sa savjetima koje nisu tražili, a stručnjaci ističu da ovakve vrste savjeta mogu pokvariti samoefikasnost, uvjerenje da ste sposobni nositi se s izazovima.

Naime, kada vam neko ponudi smjernice za rad, ono što vaš mozak čuje je: “Ne možeš se sam nositi s ovim”. Kako tvrde stručnjaci, ključ je s poštovanjem prihvatiti, ali nikada ne odustati od svoje kontrole.

Jedna od rečenica koju možete uputiti kada dobijete neočekivan savjet za rad je: “Hvala što si podijelio/la to sa mnom, razmotrit ću tvoj stav”. Ovo je pristojan način da prihvatite nečiji doprinos, a uz istovremeno zadržava moć donošenja odluka. To je najblaža granica i najbolja u slučajevima za kolege koji vam govore kako biste trebali voditi svoj projekat, piše CNBC.

Dodatno, rečenica koju možete koristiti je: “To je koristan stav, ali više volim to riješiti na svoj način”. To pokazuje da slušate i drugu perspektivu, ali istovremeno zadržavate izbor kako ćete postupiti. To pruža poštovanje, a uz to, zaštita autonomije je ključna za motivaciju i samopouzdanje. Ovakav stav je idealan kada dobijate savjet od starije osobe, ili šefa, mentora. To vam omogućava da priznate autoritet te osobe, a istovremeno stojite iza svog pristupa. Korisno je i kada još niste donijeli odluku, ali znate smjer u kojem želite ići.

Ako savjet dolazi od nekoga s više iskustva, moguće je da ima smisla pratiti upute osim ako nemate jak razlog zašto to ne biste trebali uraditi. Možete dodati i kratko objašnjenje, poput: “Više volim to riješiti na ovaj način, evo i zašto”.

Također, rečenica poput: “Cijenim vaš doprinos, ali već imam plan kako dalje”, pruža poštovanje, ali i ukazuje na to da držite situaciju pod kontrolom. To smanjuje i vjerovatnoću da će vam osoba često davati savjete, jer ste jasno dali do znanja da imate smjer kojim idete u radu.

Rečenica: “To mi mnogo znači, ali bih trenutno više cijenio podršku, nego rješenja” mijenja okvir interakcije usmjeravajući osobe prema onome što vam je potrebno, a to je emocionalna podrška umjesto uputa. To usmjerava njihove dobre namjere, a istovremeno štiti vaš osjećaj kontrole. To je korisno u ličnim situacijama, poput onih kada porodica ili prijatelji uskoče sa savjetima, ali ono što vam treba je empatija i neko ko će vas saslušati. Stručnjaci ističu da emocionalna podrška često pomaže da se osjećate bolje kada ste pod stresom, dok davanje rješenja nekada može promašiti cilj.

Uz to, rečenica “Razumijem te, ali treba mi više smjernica, ukoliko mi bude trebala dodatna pomoć obratit ću ti se”. To potvrđuje njihov trud, ali postavlja jasnu granicu. Ovaj pristup sprječava dalje neželjene komentare, a istovremeno vam ostavlja otvorena vrata da potražite savjet pod svojim uvjetima.

Bitna stvar koju trebate uzeti u obzir je da ton mijenja sve, jer iste riječi mogu zvučati ljubazno ili odbrambeno, ovisno o tome kako ih izgovorite. Važno je da težite smirenosti, stabilnosti i poštovanju jer je to ono što ove odgovore čini uspješnim, prenosi Klix.

