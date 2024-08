Na kruzerima plate idu i do 5.000 eura, a ovo su najtraženije pozicije

Usektoru restorana i bara, pozicije kao što su osoba koja je zadužena za švedski i konobar sa malo iskustva zahtijevaju od osnovnog do naprednog znanja engleskog jezika i iskustvo u ugostiteljstvu. Zarade na ovim pozicijama kreću se od 1.520$ do 2.132$ mjesečno, uz dodatne bakšiše za naprednije pozicije kao što je konobar, gdje mjesečna plata može dostići i 3.045$.

Za one sa iskustvom u kulinarstvu, ponude na kruzeru su još raznovrsnije. Pozicije poput osobe koja je na srednje menadžerskoj poziciji i zadužena je za jedan dio kuhinje i asistenta u okviru određenog dijela kuhinje zahtijevaju veliko iskustvo i napredno znanje internacionalne kuhinje, a zarade se kreću od 1.500$ do 3.350$ mjesečno. Pica majstori i kuvari na nižim pozicijama takođe mogu očekivati plate od 925$ do 2.250$, u zavisnosti od nivoa znanja i iskustva.

IT stručnjaci su u velikoj potražnji na brodovima. Najprije osoba koja će biti na poziciji u IT hijerarhiji može zaraditi od 3.800$ do 5.000$ mjesečno, dok pozicije na početnoj ili srednjoj poziciji u informacionim tehnologijama ili osoba na početnoj ili srednjoj poziciji nude zarade od 1.400$ do 2.700$ mjesečno, uz uslov da imaju solidno iskustvo i napredno znanje engleskog jezika.

Osim toga, poslovi u produkciji i na tehničkim pozicijama kao što su tehničar rasvjete i scenski tehničar takođe nude solidne zarade koje mogu dostići i 3.300$ mjesečno, uz odgovarajuće iskustvo.

U foto sektoru, pozicija fotografa sa naprednim znanjem engleskog jezika i iskustvom može donijeti zaradu od 1.200$ mjesečno, uz dodatne provizije. Pozicije čistačice nude plate od 1.065$ do 2.435$ mjesečno, u zavisnosti od nivoa iskustva i pozicije, pružajući stabilne opcije za one sa iskustvom u hotelijerstvu, prenosi biznis.telegraf.

