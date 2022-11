Stajsko đubrivo moguće koristiti za proizvodnju električne energije

Upravo zbog toga je farma Spreča kod Kalesije jedinstvena u Federaciji BiH. Iz biogasa dobijenog spaljivanjem stajskog đubriva proizvode struju, piše BHRT.

Proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka je primarna djelatnost Farme Spreča u Donjim Dubravama kod Kalesije. Sada goveđi i pileći stajnjak, te u manjoj mjeri silažu i ostatke hrane koriste za proizvodnju biogasa iz kojeg dobijaju električnu energiju.

SAID KARIĆ, direktor Farme Spreča

“Kompletna količina električne energije se distribuira u mrežu. Ne koristi se za vlastite potrebe. U tom postupku javlja se i značajna količina toplotne energije koja se može iskoristiti za zagrijavanje objekata tu na farmi.“



ADINA ĆOSIĆ, inženjer na bioplinskom postrojenju

„Time smo mi eliminisali upotrebu fosilnih goriva za zagrijavanje objekata na Farmi, što je itekako značajno sa aspekta zaštite okoline.“

U budućnosti su u planu toplotnu energiju koristititi za stakleničku proizvodnju. Kada je riječ o cijeni, postoji razlika u odnosu na druge obnovljive izvore energije.

SAID KARIĆ, direktor Farme Spreča

„Ovdje može doći do povećanja cijena sirovina koje se koriste, a ta cijena je, koliko smo upratili, kod svih obnovljivih izvora identična. Međutim, kod drugih izvora ne mora doći do povećanja, ako su solari, sunčeva svjetlost u pitanju, voda, neće doći do poskupljenja, dok u ovim slučajevima može doći.“

Iz Privredne komore Tuzlanskog kantona ističu da Bosna i Hercegovina ima velike potencijale, samo ih treba iskoristititi, a da je ova farma jedan od primjera.

