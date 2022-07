NASTAVLJA SE BLAGI PAD CIJENA GORIVA U BiH: Evo koje su cijene dizela i benzina po litru

Nastavlja se bilježiti blagi pad cijena goriva na benzinskim pumpama u BiH, no analitičari smatraju da se će se visoke cijene benzina i dizela u odnosu na one na koje su građani navikli, zadržati barem do kraja godine.

U oba bh. entiteta, Federaciji BiH i Republici Srpskoj nastavlja se trend blagog pojeftinjenja nafte i naftnih derivata. Svjetsko tržište nafte je trenutno veoma nestabilno i teško je predvidjeti u kojem smjeru će se cijene goriva kretati u narednome periodu.

Zvanične podatke o cijenama goriva dobili smo od Federalnog ministarstva trgovine te putem BPS RS aplikacije Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.

Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi 3,35 KM po litru a za dizel 3,49 KM po litru.

U skladu sa zakonskim odredbama benzinske pumpe dostavljaju nadležnim ministarstvima obavještenja o promjeni cijena i marži, radi evidentiranja i praćenja.

“U odnosu na 11. juni ove godine prosječna maloprodajna cijena za Premium bezolovni benzin 95 niža je za 0,02 KM po litru, dok je prosječna maloprodajna cijena za dizel niža za 0,04 KM po litru”, informacija je koju je Federalno ministarstvo trgovine dostavio portalu slobodna-bosna.

Facebook komentari