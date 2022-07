Almir Bečarević bh. stručnjak za energetiku: Rast cijene energenata će se nastaviti, a mjere su izostale

U vrijeme kada je svijet zahvaćen energetskom krizom i žestokim pritiskom na neka od ključnih tržišta prirodnog gasa, nafte i drugih goriva, koja održavaju svjetsku ekonomiju, bh. stručnjak za energetiku Almir Bečarević u intervjuu za Anadolu Agency (AA) objašnjava šta to znači za Bosnu i Hercegovinu.

Bečarević se osvrnuo i na dešavanja u susjedstvu i svijetu, gdje već prijeti nestašica ne samo plina, nego nafte i naftnih derivata, zbog čega su pojedine pumpe prestale s radom. Da li je rastuću zabrinutost opravdana, hoćemo li imati veće račune zimi, rekao je da “što se tiče energenata sveukupno situacija nije nimalo dobra“.

“Svjedočimo na našem tržištu historijskim cijenama prirodnog gasa, derivata nafte, peleta… Ono na šta se aktuelna politika poziva je da se i u drugim evropskim zemljama dešava isto, što ne samo da nije tačno već vrijeđa svakog onoga koji ima barem osnovna znanja o ovoj problematici. Sada samo u odnosu na okruženje mi u BiH imamo iste ili veće cijene goriva na pumpama jer nismo uveli niti jednu mjeru u ublažavanju rasta cijena derivate, imamo istu ili veću cijenu gasa prema stanovništvu jer niti jedne subvencije nema u ovom sektoru, cijena peleta je otišla “u nebo“ i to nakon prošlogodišnje akcije u Kantonu Sarajevo da se subvencionira prelazak sa čvrstih goriva na pelet i onda se desi preko 100 posto povećanje cijene peleta”, navodi Bečarević.

Ističe da, kada pogledamo međunarodni aspekt, cijene energije su skočile, ali da „nema zemlje u Evropi koja nije donijela bar jednu mjeru da olakša život građanima u sferi energije dok kod nas takvih mjera nema“.

“Svi se užurbano spremaju za nadolazeću zimu i sinergije vlada i njihovih kompanija je primjetna, a kod nas će reagovati valjda onda kad se problem desi. Da li ste vidjeli barem jedan sastanak federalne vlade i vlada kantona ili Vlade FBiH i kompanija iz oblasti energetike ili bilo koju aktivnost koja je dovela do toga da vidite sliku kako svi sjede i traže rješenja. Sjećam se u vrijeme prve gasne krize 2009. godine prvi koji me je nazvao kao tadašnjeg direktora BH-Gasa je bio dr. Haris Silajdžić i tada nas je sve u kabinetu Predsjedništva BiH okupio.Tu su bili tadašnji premijer FBiH, Kantona Sarajevo, ministar energetike, direktori Energoinvesta i BH-Gasa, ministri u Vladi KS, savjetnici, stručnjaci… Danas takvog pristupa nema osim ako se dijeli neki “kolač”, a građani su ostavljeni da se sami snalaze”, kaže Bečarević.

Dodaje da cijene energenata zadiru u sve pore društva, odnosno osnova su za formiranje svih drugih roba i usluga, zbog čega imamo rast i ostalih proizvoda neovisno da li domaćih ili uvoznih.

“Taj trend će se nastaviti kao i rast cijene energenata i u ovom dijelu teško je očekivati bilo kakav značajniji obrat u cjenovnom smislu”, upozorava Bečarević.

Upitan kako sada “ublažiti“ udare na građane, kazao je da je to nužno uraditi, ali da „za to treba sinergija i želja da hoćete da pomognete, koje nema“.

“Da je ima bar bi akcize bile ukinute, pojedini proizvodi bi bili subvencionirani ili ograničen rast cijene, građani bi dobili, možda, neki novčani vaučer ili veće plate bi bile. Kad neko misli to promijeniti nije mi poznato, ali valjda će oni koji budu izabrani u oktobru na obrascu loših politika znati ih pretvoriti u dobra rješenja za sve građane. Zamorno je slušati da npr. imamo odluku o maržama na cijene goriva, a imamo cijene goriva veće ili iste sa regijom, a plate značajno manje. I ovo ograničenje cijene marže na derivate je nastalo u tadašnjem BH-Gas-u i jedan sam od autora, ali nikako da shvate da to nije jedino i krajnje rješenje jer još ima prostora da se cijene derivate smanje. Ono što se mora priznati je da naša ekonomija nije još “legla” tj. privrednici su pokazali nevjerovatnu žilavost i to nije rezultat osmišljenih politika već pokazatelj da imamo privrednike vrijedne divljenja”, podcrtao je Bečarević.

Savjetovao je građanima da štede i racionalizirajte svoje kućne budžete jer “to je jedini put da ovu zimu koja će biti sa visokim cijenama energenata prođemo što bezbolnije“.

Bečarević se dotakao i svog političkog angažovanja s obzirom da je odnedavno izabran za predsjednika Kantonalnog vijeća Stranke za BiH u KS.

“Ovo je moj prvi politički angažman na nekoj od pozicija unutar stranke iako sam dugo član SBiH. Razlog angažmana je činjenica da u našoj državi i sistemu kakav je sada struka ne može doći do izražaja od politike. U vremenu najveće gasne i energetske krize kao neko ko se čitav život edukuje u ovoj oblasti očito nisam potreban, a procese vode oni koji nemaju nikakvog znanja iz ove oblasti. Kad kažem da nisam potreban mislim na centre odlučivanja, ali ono što je interesantno mediji i građani traže od mene da pojasnim sva dešavanja u energetici. To me ohrabruje jer riječ nekog ko ima znanja može doprijeti do svakog našeg građanina koji onda ima priliku da uskladi svoje buduće troškove sa cjenovnim rastom. Ujedno, rođen sam i odrastao, školovao se i radim u ovom gradu cijeli svoj život. Volio bih da se grad više i brže razvija, a to se ne dešava. Jedini dio grada koji se razvija, neka svako shvati ovo kako hoće, je općina Novi Grad i to je možda i najveći razlog mog aktiviranja u timu Semira Efendića koji pokazuje konkretne rezultate. Pa pogledajte ulicu Džemala Bijedića, Centar Safet Zajko, budući bazen, prvi privatnu bolnicu koja se gradi, poslovnu zonu za automobilsku industriju. Ovo je ono zbog čega vrijedi biti u politici”, izričit je Bečarević.

Kao stručnjak, a sada i čovjek koji predvodi KV SBiH u glavnom gradu Sarajevu, gdje se posebno osjeća “kriza plina”, dotakao se mogućih rješenja kako bi građani lakše prevazišli situaciju.

“Sada kada idemo prema zimi sa najvećim cijenama energenata svi pitaju kako dalje? Kako, teško, vrlo teško. Ne možete vi sistem uvesti preko noći već za to treba priprema. Da su slušali one koji nisu obećavali manje cijene gasa već one koji su prije godinu govorili i pisali šta će se desiti onda bi i rješenja mogla biti sistemska. Sada to mogu biti iznuđena rješenja vlasti koja odlazi i svest će se na to da se možda sa par miliona opet subvencioniraju određeni energenti, ali ti isti energenti su cjenovno toliko otišli da će to građani jedva i osjetiti na računima. Sada imamo i problem koji je u nastajanju, a to je problem urednog snabdijevanja tj. količina gasa. Ako SBiH bude dio vlasti biće zasukanih rukava jer na lošim politikama nećemo zasnivati rješenja već raditi da barem ublažimo ovo što će nas sve snaći”, riječi su Bečarevića.

Podcrtava sa su kriza u Ukrajini i sankcije Rusiji iz temelja izmijenile sliku cijena energenata, tako da „ne treba očekivati bilo kakva drastična smanjenja cijena“.

“Na žalost, o akcizama i njihovom ukidanju, više ne treba niti govoriti. SNSD-u odgovaraju ove cijene i prihodi ostvareni po osnovu ovih cijena jer budžet je bio gotovo pred raspadanjem, a sada imaju da dijele i šakom i kapom. Iskreno, ne očekujem veće nestašice goriva osim kratkoročnih epizoda. Sa gasom može biti svašta u zimskom period i tu ne mogu isključiti određene poremećaje u snabdijevanju.. Biću zadovoljan da se ne desi još veći rast cijene energenata jer niko ne zna do kada će rat trajati i da li će se sukob proširiti”, navodi Bečarević.

Alternative, podcrtava, uvijek treba biti, ali je pitanje da li svi u ovoj zemlji to žele.

“Dajem primjer alternative sadašnjem pravcu snabdijevanja preko Zvornika. Ta alternativa je bila Južna interkonekcija, spoj sa plinovodom u Hrvatskoj i kupovina gasa sa LNG terminala KRK i u budućnosti azerbejdžanski gasa preko projekta IAP. Međudržavni sporazum BiH i Hrvatske je zaglavljen u ladicama g. Košarca već skoro četiri godine. Zakon o Južnoj interkonekciji je bio na “hlađenju” preko godinu dana, sada se situacija usložnila jer županije u Harcegovini sada žele osnovati transportnu kompaniju kao da BH-Gas niti ne postoji. Sezona grijanja će sigurno biti teška sa cjenovnog aspekta, a urednost snabdijevanja će zavisiti isključivo od Gazproma”, kaže ovaj stručnjak.

Dodaje da BiH ima dovoljno resursa barem da proizvodi električnu energiju, ali da ni to ne koristimo.

“Resurse za proizvodnju el. energije imamo, vodu, vjetar i sunce. Zašto ih ne koristimo je pitanje za milion dolara jer svi znamo na šta se ova zemlja obavezala, a Evropa traži zelenu agendu. Stvari ne možemo niti preko koljena prebiti, ali raditi možemo I građanima govoriti istinu. Ugalj će biti još uvijek dominantan kod nas u proizvodnji el. energije, ali sve nas treba pripremiti za budućnost i sve nas edukovati kako i mi kao građani možemo biti oni koji proizvode el. energiju. Moram priznati da u ovim teškim vremenima JPEPBiH radi dobar posao jer ostvaruje prihode na otvorenom tržištu i drži cijenu el. energije još uvijek prihvatljivom. Ta cijena dugoročno neće moći ostati, ali zato kažem da te promjene moramo približiti građanima. Stranka za BiH ima plan i on će biti prezentovan kroz program za predstojeće izbore. Nastojat ćemo u interakciji sa građanima da što više objasnimo energetske politike i da istinom približimo svima da možemo imati dovoljno energije za svoje potrebe po prihvatljivim cijenama”, stava je Bečarević, dodavši da za to „treba zasukati rukave i raditi“.

Istovremeno, kaže, gasni sektor se mora razvijati jer je gas tranzicijsko gorivo i gas će biti prisutan u Evropi do 2050. godine.

“Gas u Sarajevu je potreba i treba ga obezbijediti u dovoljnim količinama i prihvatljivim cijenama, i završiti i projekat koji znači sigurnost snabdijevanja i diversifikaciju izvora snabdijevanja”, dodao je.

Istakao je da već kao predsjednik KV SBiH ima planove, koji će građanima biti od koristi, jer nudi rješenja.

“Planova imam i to sam dokazao nebrojeno puta ukazujući na trendove i predlažući rješenja. Sa učešćem u vlasti taj prostor se otvara. Trenutna vizija vladajućih u KS nije moja vizija jer kako bi bila kada trolejbuse knjiže na Vladu KS, kada vide da nemaju gasa, a šute jer su pristali na tu igru, kada započnu projekte pa ih razvlače uz million objašnjenja, kada više vremena provode na Facebook, a ne u zasukanim rukavima, kada razdvajaju ministarstva da bi zadovoljili želje, a ne potrebe, kada spajaju ministarstva da, opet, ispune želje, a ne stvarne potrebe građana itd. Ja bih to drugačije radio, ali neka svako odgovara za svoj rad ili nerad pred građanima. Stranka za BiH je u potpunom zanavljanju i tu predsjednik SBiH Efendić bilježi dobre rezultate koji će se nadam se i pokazati na narednim izborima. Idemo snažno da promovišemo državu BiH i njene vrijednosti, idemo da pokažemo da rad daje rezultat, da istina treba da bude jedino mjerilo vrijednosti, a ne laž, da energija treba biti dostupna svima, a izbor na energent bude zasnovan na računici, a ne želji promotora, da kompromis bude dobar kao zrela jabuka, a loš kompromis da bude odbačen kao trula jabuka, da kadrovi budu stručni, a loša kadrovska rješenja prošlost”, poručio je Bečarević.

