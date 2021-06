Naučnici i poslije 100 godina iznenađeni Teslinim izumom: Mnogo je korisniji nego što se mislilo!

Nikola Tesla, genije koji je bilo daleko ispred svog vremena, patentirao je izum koji je po njemu nazvan “Teslin ventil” još 1920. godine, ali čitav vijek kasnije naučnici su otkrili da ne samo da je taj njegov izum korisniji nego što se to prethodno mislilo, već i da može da ima i potpuno nove načine primjene, poput upumpavanja goriva u motore.

„Nevjerovatno je da taj 100 godina star izum nije u potpunosti shvaćen i da bi mogao da se koristi u modernim tehnologijama na načine o kojima se dosad nije razmišljalo“, rekao je Leif Ristrof, jedan od autora novog istraživanja i asistent profesora na Univerzitetu Njujork.

„Dok je Tesla poznat kao čarobnjak električne energije i strujnih kola, njegov manje poznati rad kontrole toka strujanja tečnosti bio je istinski ispred svog vremena“, dodaje Ristrof.

Tesla je svoj izum nazivao „ventilski vod“, iako je u međuvremenu on dobio ime po njemu. Teslin ventil sastoji se od serije petlji u obliku suza koje su povezane u nizu. Taj izum je tako napravljen da omogućuje protok tečnosti samo u jednom smjeru bez potrebe za drugim pokretnim dijelovima (poput ventila).

Upravo taj izum mogao bi da se koristi i za druge funkcije, otkrili su sada naučnici.

Naime, Teslin uređaj na neki način radi i poput sklopke, odnosno tek kad kroz njega prolazi dovoljna količina tečnosti, on spriječava da se ona kreće u pogrešnom smjeru.

Naučnici zbog toga smatraju da bi se taj izum mogao da bude upotrebljen za upumpavanje goriva ili drugih tečnosti u motore i mašine. Vjeruju da bi taj izum mogao da ukaže na nešto što je Tesla hio da postigne stvarajući ga.

„Ključno je to da se uređaj uključi kad se u njemu stvore turbulentna strujanja u suprotnom smjeru, koja ‘začepe’ cijev vrtlozima i ometajućim strujama“, pojašnjava Ristrof.

Dodaje i da je ta turbulencija mnogo slabija od na primjer turbulencija tečnosti u klasičnim cijevima, odnosno i do 20 puta slabija nego u cijevi cilindričnog oblika. Upravo zbog toga Ristrof smatra da je Teslin izum moćan u kontrolisanju tokova i može se upotrebiti na mnogo različitih načina, piše Independent.

Naučnici su otkrili da Teslin ventil radi najbolje ako dotok tečnosti nije ravnomjeran, već više pulsirajući. S druge strane, po izlasku iz Teslinog ventila, tok tečenosti je miran i stabilan.

„Mislimo da je Tesla baš to imao na umu kada je radio na izumu, s obzirom na to da je razmišljao o analognim operacijama sa električnim strujanjima. On je i najpoznatiji po izumu motora na naizmjeničnu struju i transformatora električne energije iz naizmjenične u jednosmjernu struju“, navodi Ristrof.

Sve to znači da bi se Teslin 100 godina star izum mogao da se upotrebi kao najnovije tehnološko dostignuće u modernoj tehnologiji.

„Teslin uređaj je alternativa konvencionalnom ventilu, čiji se pokretni dijelovi habaju s vremenom. Sad znamo i da je vrlo djelotvoran u miješanju pa bi mogao da se upotrebi za iskorišćavanje vibracija u motorima i mašinama za pumpanje goriva, rashladnih tečnosti, maziva ili drugih tečnosti i gasova“, ističe Ristrof, prenosi portal Zimo.

Facebook komentari