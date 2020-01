Ukoliko kriza između SAD i Irana potraje, gorivo poskupljuje i u BiH

Samo u petak barel nafte na svjetskom tržištu je poskupio za 20 dolara. Ukoliko kriza potraje, prema riječima Milenka Boškovića, predsjednika Udruženja naftnih derivata Privredne komore Federacije BiH, neminovno će doći do poskupljenja nafte i u BiH, prenosi indikator.

– Nerado to nagovještavam, ali to je realna opcija. Većina brodova i tankera sa sirovom naftom prolazi kroz to područje, a poznato je kako se s Bliskog istoka snabdijeva gotovo cjelokupno svjetsko tržište – kaže za Avaz Milenko Bošković.

BiH nema svoju rafineriju, jer je ona u Brodu već godinu u remontu. Zbog toga uvozimo prerađenu naftu iz rafinerija u Rijeci i Pančevu, nešto i iz Siska, a iz Evropske unije najčešće dolaze brodovi sa Sicilije, jer takva nafta ne podliježe carinjenju.

– Mi samo s kraja svijeta možemo gledati razvoj situacije. O ovome odlučuju drugi i mi se samo možemo nadati da kriza neće potrajati. Ukoliko tenzije budu i dalje prisutne, biće ugroženo redovno snabdijevanje nafte svih tržišta u svijetu, a sve to će se odraziti na cijene, odnosno donijeće probleme našim građanima, čiji životni standard nije na zavidnom nivou, kaže Bošković.

Napetost između SAD i Irana je eskalirala nakon naredbe američkog predsjednika Donalda Trampa o likvidaciji moćnog iranskog generala Kasema Sulejmanija.

