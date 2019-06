Pecka postaje prvo “solarno selo” u BiH

Advertisements

Ovo malo mjesto nadomak Mrkonjić Grada obdareno suncem i prirodnim ljepotama smješteno je između planina gdje izvire rijeka Sana, a kako navode pokretači inicijative, riječ je o mjestu koje je dom dobrih i vrijednih ljudi i koje promoviše i podučava o vrijednostima prirode i ruralne zajednice.

Ekološki prihvatljiva i pristupačna destinacija omiljeno je okupljalište pravih zaljubljenika u prirodne ljepote naših krajeva, a zbog svih ovih jedinstvenih karakteristika rodila se ideja da upravo Pecka postane prvo ‘solarno selo’ u Bosni i Hercegovini.

Plan je da se ugrade sistemi solarnih kolektora i panela za proizvodnju topline i električne energije na krovu Centra za posjetioce Pecka i instaliraju solarni kolektori za zagrijavanje 300 litara vode. U zavisnosti od uspješnosti realizacije projekta uslijedilo bi i instaliranje fotonaponskih panela koji proizvode struju, a krajnji cilj je instaliranje kompletnog sistema (5,4 kWp) na krov Centra za posjetioce.

Ovo bi bio samo početak ideje da se kroz projekat ruralnog održivog turizma, zajedno sa lokalnom zajednicom, poštujući životnu sredinu, promoviše zaštita prirode i biodiverziteta, te doprinese održivom razvoju i globalnim izazovima klimatskih promjena.

“Postoji jedan čist izvor energije, održiv i dostupan svima, koji ne utiče na klimatske promjene, ne zagađuje zrak ili vodu, i koji nema negativni uticaj na naše zdravlje i našu životnu sredinu. To je solarna energija. Postoji održiv način proizvodnje topline i električne energije iz obnovljivih izvora energije, otvoren, participativan, lokalan i pristupačan svima. To je građanska energija“, na ovaj način svoju priču započinju inicijatori projekta, koji ističu da je upravo model građanskog učešća i zajedničkog ulaganja način da se u Pecku dovede čista i održiva solarna energija i na taj način napravi prvi korak u održivom razvoja ruralne zajednice u BiH.

Boro Marić, direktor Centra za posjetioce Pecka za “Glas Amerike” ističe da postoji više razloga zbog kojih je pokrenuta ova inicijativa i da je selo Pecka savršeno za izgradnju infrastrukture i razvoj odgovornog turizma.

“U selu se nalazi izvor rijeke Sane u čijoj blizini je izgrađena hidrocentrala koja je potpuno promijenila krajolik i odvela skoro cijelu rijeku kroz brdo. Predstavljena je kao mala i ekološka sa čim se ne možemo složiti. Solarna energija je zaista ekološka i predstavlja alternativu uništavanju prirode zbog energije. Sa druge strane u seoskim područjima često dolazi do dugorajnih nestanaka električne energije, a u našem Centru stalno neko boravi i teško funkcionišemo bez električne energije“, objašnjava Marić.

Upravo zbog toga osnovni cilj je prikupiti sredstva za solarnu elektranu koja bi ovaj predivni Centar za posjetioce učinila održivim i nezavisnim, a brojnim ljudima omogućila da u ekološki prihvaljivom i pristupačnom ambijentu provode svoje slobodno vrijeme.

“Za nas je ovo nešto potpuno novo i želimo da se edukujemo kroz ovaj proces koji smo započeli kako bismo u budućnosti cijelo selo učinili solarnim. Centar za posjetioce je otvoren 2015. godine sa željom da doprinese ruralnom razvoju i razvoju turizma. Do sada je urađeno jako mnogo, ali možemo i trebamo još puno uraditi da napravimo značajniji napredak koji će doprinijeti boljem životu mještana, ali i ohrabriti druge ljude iz BiH da pokušaju uraditi nešto slično u svojim zajednicama“, ističe Marić.

Ono što zaista ulijeva nadu svakako su mještani sela Pecka koji su pravi primjer male sredine koja zajedničkim radom doprinosi boljim uslovima života svih svojih stanovnika.

“Mještani nas već godinama podržavaju i vjeruju nam, jer prepoznaju iskrenost i posvećenost njihovom selu koje želimo da oživimo na najbolji mogući način. Godinama živimo s njima i dijelimo i sreću i tugu. Motivišemo jedni druge da radimo i sad već sazrijeva ideja i želja u nekim domaćinstvima da se bave turizmom. Odavno promovišemo suvenire i domaće proizvode koje naši gosti kupuju na kućnom pragu domaćina“, kaže Marić.

U Centru za životnu sredinu naglašavaju da je ovo možda mali korak, ali je po mnogo čemu značajan, jer je riječ o prvoj inicijativi koja ima za cilj da solarnu energiju dovede u ruralna područja Bosne i Herecegovine.

“Ovom inicijativom želimo da pokažemo šta je zapravo alternativa prljavoj energiji protiv koje se godinama borimo, a to je energija na ugalj i hidroelektrane koje uništavaju naše rijeke i biodiverzitet. Širom svijeta uveliko traju protesti protiv klimatskih promjena, klimatska kriza odavno je počela i vrijeme je da se uključimo“, kaže za “Glas Amerike” Sandra Josović, komunikacijska menadžerica Centra za životnu sredinu.

Prema njenim riječima, Pecka je oživjela zahvaljujući energiji i entuzijazmu ljudi iz Centra za posjetioce Pecka sa kojima Centar za životnu sredinu sarađuje od samog početka.

“Inicijativom za ugradnju solarnih panela na krov Centra za posjetioce zajedno želimo da damo primjer koji mogu da slijede i druge zajednice, što nam je i cilj. Svi koji učestvuju u našoj kampanji svojim učešćem ujedno doprinose borbi protiv klimatskih promjena. Ono što je ohrabrujuće je činjenica da je naša kampanja pozitivno prepoznata od javnosti u jako kratkom roku. Tokom pripreme same kampanje, pridružili su nam se prijatelji i kolege koji su nam pomogli bez ikakve naknade. Tako je, na primjer, promotivni video snimljen, preveden i montiran za samo jedan dan. Ova podrška nam daje vjetar u leđa, jer govori da smo na pravom putu i da na tom putu nismo sami što je zapravo i najvažnije. Našu kampanju podražli su i brojni novinari, urednici, glumci, muzičari i ljudi koji svoju podršku šalju kratkim video klipovima koje dijelimo na društvenim mrežama“, kaže Sandra Josović, koja dodaje da su važnost ove inicijative prepoznale i pojedine društveno odgovorne kompanije, a nada se da će im se do 6. jula, do kada traje kampanja, pridružiti i drugi.

​Odaziv velikog broja ljudi kojima je stalo do zdravih životnih uslova i života bez zagađenja zraka ili vode svakako ulijeva nadu da se i građani Bosne i Hercegovine polako priključuju građanima Evrope i svijeta u borbi protiv klimatskih promjena, a ideja da se ‘sunce dovede u Pecku’ svakako bi moglo ohrabriti i motivisati i mnoge druge lokalne sredine da zajedničkim angažmanom dovedu ‘sunce u cijelu Bosnu i Hercegovinu’.

