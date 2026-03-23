Rusija pronašla novo tržište za svoj gas

Objavljeno prije 34 minute

Najveći ruski proizvođač ukapljenog prirodnog plina, Novatek, potpisao je preliminarni ugovor s vijetnamskim kupcem i spreman je započeti isporuke u bliskoj budućnosti.

To je danas za rusku državnu televiziju izjavio izvršni direktor te tvrtke Leonid Michelson.

Novatek pregovara s kupcima već više od pet godina, a preliminarni ugovor o opskrbi s jednim od njih potpisan je nedavno, podsjeća Reuters.

PetroVietnam Gas je bio u pregovorima s Novatekom.

Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je ovog mjeseca da bi Rusija mogla odmah obustaviti isporuku plina Europi i tražiti dugoročnije ugovore na drugim tržištima.

Pregovori o izgradnji prve nuklearne elektrane u Vijetnamu su u tijeku
Međuvladin sporazum o izgradnji prve nuklearne elektrane u Vijetnamu bit će potpisan nakon današnjih razgovora, rekao je ruski premijer Mihail Mišustin tijekom sastanka s vijetnamskim premijerom Pham Minh Chinom, javlja TASS.

„Izgradnja nuklearne elektrane dat će snažan poticaj razvoju suradnje u srodnim područjima – visokim tehnologijama, temeljnim i primijenjenim istraživanjima“, dodao je.


