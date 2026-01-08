Energija

IRAČKA VLADA preuzima jedno od najvećih naftnih polja na svijetu od Lukoila

7.3K  
Objavljeno prije 37 minuta

Iračka vlada danas je objavila da će od Lukoila preuzeti upravljanje naftnim poljem Zapadna Qurna 2, u skladu s uvjetima ugovora o uslugama s ruskim naftnim divom.

 Naftno polje - Vibilia.rs

Iračka vlada namjerava financirati operacije u Zapadnoj Kurni 2, jednom od najvećih naftnih polja na svijetu, putem računa naftnog polja Majnoon i za to će tražiti dozvole, objavili su dužnosnici. Račun će se “udebljati” prihodima od isporuka nafte koju prodaje državna tvrtka SOMO.

„Državna naftna kompanija Basra pokrivat će plaće lokalnih zaposlenika, operativne troškove i plaćanja podizvođačima, koristeći račun povezan s naftnim poljem Majnoon kako bi se olakšao proces“, rekao je irački menadžer na naftnom polju West Qurna 2.

Proizvodnja na West Qurni 2 ostaje stabilna na oko 465.000 do 480.000 barela nafte dnevno, dodao je dužnosnik.

Prevelik zalogaj?
Lukoil drži 75 posto udjela u West Qurna 2, a ostatak kontrolira iračka državna naftna tvrtka South Oil Company.

Nakon uvođenja američkih sankcija u listopadu, Lukoil je odlučio prodati imovinu u inozemstvu, uključujući udio u iračkom naftnom polju.

Irački stručnjaci su u studenom izjavili da je Zapadna Kurna 2 prevelik projekt za upravljanje iračkim državnim tvrtkama te da stoga iračko ministarstvo nafte ne namjerava kupiti Lukoilov udio u tom polju.

Početkom prosinca ministarstvo je objavilo da je pozvalo nekoliko velikih američkih naftnih kompanija da pošalju ponude za preuzimanje udjela u Lukoilu, navodeći da će pobjednik natječaja zamijeniti ruskog diva na mjestu direktora.

Prema izvoru, desetak investitora, uključujući američke naftne divove Exxon Mobil i Chevron te američku investicijsku tvrtku Carlyle, izrazili su interes za kupnju udjela u West Qurni 2.

Nezamjenjive bačve
Iračko ministarstvo nafte sada je odlučilo preuzeti operacije kako bi spriječilo moguće poremećaje u proizvodnji koji bi mogli izazvati sankcije ruskom Lukoilu, rekao je neimenovani dužnosnik ministarstva izravno upoznat sa situacijom u Zapadnoj Kurni 2.

U studenom je Lukoil proglasio “višu silu” na polju Zapadna Kurna 2. Američke sankcije otežale su ruskoj tvrtki transfer novca u Irak, pa je Bagdad u studenom organizirao isplatu zaostalih plaća zaposlenicima kako bi osigurao nastavak proizvodnje.

Zapadna Kurna 2 ključna je za irački izvoz, objasnili su u studenom neimenovani irački dužnosnici, napominjući da druga iračka polja ne bi mogla zamijeniti njegove bačve, s obzirom na trenutna ograničenja kapaciteta.

Irak je drugi na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), odmah iza Saudijske Arabije, a prodaja sirove nafte čini 90 posto iračkih proračunskih prihoda.

Trenutno Irak izvozi 3,4 milijuna barela nafte dnevno. Nafta iz West Qurna 2 čini 0,5 posto svjetske proizvodnje i oko devet posto iračke.


Teme:, , , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh