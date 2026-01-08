IRAČKA VLADA preuzima jedno od najvećih naftnih polja na svijetu od Lukoila

Iračka vlada namjerava financirati operacije u Zapadnoj Kurni 2, jednom od najvećih naftnih polja na svijetu, putem računa naftnog polja Majnoon i za to će tražiti dozvole, objavili su dužnosnici. Račun će se “udebljati” prihodima od isporuka nafte koju prodaje državna tvrtka SOMO.

„Državna naftna kompanija Basra pokrivat će plaće lokalnih zaposlenika, operativne troškove i plaćanja podizvođačima, koristeći račun povezan s naftnim poljem Majnoon kako bi se olakšao proces“, rekao je irački menadžer na naftnom polju West Qurna 2.

Proizvodnja na West Qurni 2 ostaje stabilna na oko 465.000 do 480.000 barela nafte dnevno, dodao je dužnosnik.

Prevelik zalogaj?

Lukoil drži 75 posto udjela u West Qurna 2, a ostatak kontrolira iračka državna naftna tvrtka South Oil Company.

Nakon uvođenja američkih sankcija u listopadu, Lukoil je odlučio prodati imovinu u inozemstvu, uključujući udio u iračkom naftnom polju.

Irački stručnjaci su u studenom izjavili da je Zapadna Kurna 2 prevelik projekt za upravljanje iračkim državnim tvrtkama te da stoga iračko ministarstvo nafte ne namjerava kupiti Lukoilov udio u tom polju.

Početkom prosinca ministarstvo je objavilo da je pozvalo nekoliko velikih američkih naftnih kompanija da pošalju ponude za preuzimanje udjela u Lukoilu, navodeći da će pobjednik natječaja zamijeniti ruskog diva na mjestu direktora.

Prema izvoru, desetak investitora, uključujući američke naftne divove Exxon Mobil i Chevron te američku investicijsku tvrtku Carlyle, izrazili su interes za kupnju udjela u West Qurni 2.

Nezamjenjive bačve

Iračko ministarstvo nafte sada je odlučilo preuzeti operacije kako bi spriječilo moguće poremećaje u proizvodnji koji bi mogli izazvati sankcije ruskom Lukoilu, rekao je neimenovani dužnosnik ministarstva izravno upoznat sa situacijom u Zapadnoj Kurni 2.

U studenom je Lukoil proglasio “višu silu” na polju Zapadna Kurna 2. Američke sankcije otežale su ruskoj tvrtki transfer novca u Irak, pa je Bagdad u studenom organizirao isplatu zaostalih plaća zaposlenicima kako bi osigurao nastavak proizvodnje.

Zapadna Kurna 2 ključna je za irački izvoz, objasnili su u studenom neimenovani irački dužnosnici, napominjući da druga iračka polja ne bi mogla zamijeniti njegove bačve, s obzirom na trenutna ograničenja kapaciteta.

Irak je drugi na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja izvoznica nafte (OPEC), odmah iza Saudijske Arabije, a prodaja sirove nafte čini 90 posto iračkih proračunskih prihoda.

Trenutno Irak izvozi 3,4 milijuna barela nafte dnevno. Nafta iz West Qurna 2 čini 0,5 posto svjetske proizvodnje i oko devet posto iračke.

