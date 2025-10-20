Jednostavan trik s radijatorima koji prepolovljava račune za grijanje!

Stručnjaci kažu da mnogi ignorišu osnovne korake koji direktno utiču na efikasnost grijanja. Oni koji su isprobali ovu metodu tvrde da je toplina u prostoru duplo veća, a potrošnja energije znatno manja.

Zašto obični termostati nisu dovoljni

Iako većina misli da je podešavanje termostata ili bojlera ključ za uštedu, to često nije dovoljno. Ako su radijatori neefikasno raspoređeni ili puni zraka, toplina se gubi, a sistem troši više energije. Rješenje je jednostavno – poboljšati rad radijatora, a ne samo podešavati temperaturu.

Korak po korak: kako primijeniti trik

Ispustite zrak iz radijatora – mjehuri zraka sprječavaju cirkulaciju tople vode i stvaraju hladne dijelove.

Očistite i oslobodite prostor – maknite zavjese, namještaj i predmete ispred radijatora.

Postavite reflektirajuću foliju iza radijatora – ona vraća toplotu u prostoriju, umjesto da odlazi u zid.

Balansirajte radijatore – provjerite da svi dobivaju jednaku količinu tople vode.

Samo nekoliko minuta posla donosi ogroman efekat. Mnogi korisnici tvrde da se razlika osjeti već nakon jednog dana.

Zašto ovaj trik štedi novac

Kada se toplina ravnomjerno rasporedi, sistem grijanja troši manje energije, a bojler ili kotao rade kraće. Time se računi za grijanje smanjuju i do 50%, uz veću udobnost i bolju toplotu u domu.

Trik koji malo ko zna

Ovo jednostavno rješenje većini ljudi promakne, iako je jeftino, efikasno i dugoročno isplativo. Reflektirajuća folija i balansiranje radijatora mogu uštedjeti stotine eura tokom sezone grijanja.

Ne čekajte zimu – isprobajte odmah. Ispustite zrak, postavite folije i optimizujte sistem. Već nakon jednog dana primijetit ćete da su sobe toplije, a računi manji, prenosi Novi.

