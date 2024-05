Gradsko vijeće Mostara ukida zabranu rada nedjeljom za radnje u staroj gradskoj jezgri

Usvojenom odlukom se, izuzetno, trgovačkim i obrtničkim objektima koji su locirani u užoj jezgri Starog grada ( na potezu ulaska u Stari grad i to ulice Mala tepa, Kurluk, Kujundžiluk, Stari most, Jusovina, Oneščukova) dozvoljava radno vrijeme svakim danom tokom cijele godine u periodu od 8 do 24 sata. Također, Odluka se uz suvenirnice proširuje i na subjekte koji se bave prodajom accesoara.

Kako je istaknula načelnica Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Amira Trbonja promjene su donesene u skladu s raspravama. Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Mostara, prenosi Indikator ba.

– Omogućavamo rad svim suvenirnicama na čitavom području Grada Mostara. Ovo je kompromisno rješenje. Razumijem da ovo možda nije najkorektnije po proceduri. Poenta je da odluka poluči rezultat, a ne da patimo od silne procedure, rekao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić.

