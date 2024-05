Nijemci putuju više nego ikad

Za Silke Schmidt iz Frankfurta putovanja su postala glavni prioritet. Uskrs, ljeto, jesen i zima: za četiri putovanja na odmor s porodicom ona će ove godine odvojiti oko 15.000 eura. I nije jedina koja troši toliko novca. Helmut Wachowiak, stručnjak za turizam na Međunarodnom sveučilištu u Berlinu je uvjeren da se radi o novom trendu. “Moglo bi se čak reći da Nijemci putuju intenzivnije nego ikad prije”, kaže, piše biznis.

Prema aktuelnim studijama, gotovo 80 posto svih Nijemaca starijih od 14 godina odlazi na barem jedan odmor godišnje.

I pritom se očito više ne štedi: potrošnja je porasla sa 73 milijarde eura u 2019. na gotovo 87 milijardi eura u 2023., prema aktuelnoj analizi putovanja turističke branše. To je oko sedam posto neto prihoda domaćinstva. Kad je riječ o potrošačkim prioritetima, putovanja na odmor su na drugom mjestu, odmah iza hrane.

Prema podacima tzv. Njemačke turističke analize, Nijemci su u prosjeku potrošili 1.337 eura po osobi za svoj glavni odmoru 2023. godine što je dosadašnji rekord. To primjećuju i zrakoplovne kompanije, turističke firme i turističke agencije: Anke Dannesberger iz turističke agencije Berger iz Frankfurta bilježi nevjerovatan porast prodajnih brojki.

“Ljudi samo žele nekamo otputovati – i to pod svaku cijenu”, kaže ona.

I još jednu novost je Dannesberger uočila ove godine: nakon 30 godina iskustva u putničkoj agenciji, može sa sigurnošću reći da kupci nikada nisu rezervirali tako rano kao ove godine. Cijene su visoke, a svatko ko želi putovati kratkoročno riskira platiti još više.

„To je zato što operateri više ne kupuju velike kontingente letova i hotelskog smještaja, nego kupuju kratkoročno ono što se nađe na tržištu. “Last minute je potpuno out”, kaže ona. Novi moto: što ranije, to jeftinije.

Nijemci su 2023. godine otputovali na 65 miliona putovanja na odmor u trajanju od pet ili više dana. Vlastita im je zemlja i dalje najomiljenije odredište: 22 posto njih svoj glavni godišnji odmor provodi u Njemačkoj, prenosi SEEbiz. No putovanja avionom i u daleka odredišta su ponovno u usponu. Najviše se leti na Mallorcu i u Tursku.

“Avion je prestigao automobil kao najpopularnije prijevozno sredstvo”, kaže stručnjak za turizam Wachowiak. Na međunarodnom planu, pretpostavlja se da će zračni promet ponovno značajno porasti u sljedećih deset godina.

A gdje je tu tzv. sramota od letenja o kojoj se mnogo govorilo proteklih godina i koja se odnosi na moralni teret za one koji lete, što je loše za klimu? U trenutnoj anketi koju je naručio portal HolidayCheck, 45 posto ispitanika izjavilo je da im je jako stalo do održivosti putovanja. No istovremeno, broj putovanja aviona veći je nego ikad prije.

“Postoji veliki jaz između želje i stvarnosti”, kaže Wachowiak.

Touroperatorica Dannesberger skuplja slična iskustva: čim se radi o konkretnim rezervacijama, održivost igra samo malu ili nikakvu ulogu. Ali tu odgovornost prvenstveno vidi na turističkoj industriji: potrebno je izgraditi avione koji više ne troše toliko kerozina, a u održive projekte i koncepte turizma mora se ulagati i lokalno. Općenito, međutim, ostaje jasno da je želja Nijemaca za putovanjem neprekinuta i otporna na krize i globalne izazove.

Facebook komentari