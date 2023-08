Sarajevo ponovo zablistalo kao srce regije zemalja Jugoistočne Evrope

–Tokom protekle sedmice, UNIQA Osiguranje je, kao ponosni ekskluzivni sponzor i zvanično osiguranje Sarajevo Film Festivala, sa velikim zadovoljstvom ugostilo preko 200 zaposlenika i poslovnih partnera iz regije Jugoistočne Evrope i Austrije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Tokom Festivala, UNIQA zaposlenici i partneri kao i brojni posetioci Festivala imali su priliku uživati u mnoštvu filmskih projekcija, muzičkim performansima, ali i u edukativnim panelima poput ekološke inicijaitive Festivala „Green Pavilion“ u kojem je između ostalog predstavljen plan održivog poslovanja UNIQA Osiguranja. Kao vrhunac zabavnog dijela Festivala, u saradnji Festivala i UNIQA osiguranja, organiziran je event druženja povodom prijema u čast dobitnika nagrada 29. Sarajevo Film Festivala.

Pored zabavnog progama, UNIQA je za goste priredila i različite sadržaje radi jačanja poslovne saradnje, kako sa partnerima tako i među kolegama iz regije.

„Sarajevo Film Festival i UNIQA imaju mnogo dodirnih tačaka, ali je ključna da se oboje zalažu za jačanje regije i u kulturnom i u privrednom smislu. Od prošle godine, UNIQA još bliže sarađuje na regionalnom nivou, te nam je Festival poslužio kao odlična podloga da se okupimo, međusobno zbližimo i ukažemo našim partnerima na prednosti regionalne saradnje. Želim se zahvaliti i čestitati Sarajevo Film Festivalu na izuzetnom događaju, uz obećanje da ćemo u godinama koje nam predstoje nastaviti da na svim tržištima u regiji zajedno širimo poseban festivalski duh“ – istakao je Adel Bahtanović, predsjednik UNIQA SEE regije.

UNIQAi je pripala čast da kao domaćin projekcije filma “You were never really here” zatvori 29. Sarajevo Film Festival.

O UNIQA SEE

UNIQA SEE je treća najveća grupa kompanija u okviru UNIQA International-a, a koju čine Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bugarska. Ujedno je i najbrže rastuća grupa, s velikim potencijalom daljnjeg razvoja na tržištu osiguranja, sa 1.700 zaposlenih i više od 2 milijuna klijenata. Poslovanje UNIQA SEE orijentirano je prema klijentima, s ciljem pružanja bolje i kvalitetnije usluge, ali i snažnim fokusom na digitalizaciju i ulaganje u zajednicu i održivi razvoj.

