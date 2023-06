Počeli radovi na prvom Hilton hotelu u Bosni i Hercegovini

Nepunih mjesec nakon što je obznanjeno da će hotel “Neretva”, svojevrsni simbol Mostara biti dio prestižnog hotelskog lanca “Hilton”, jučer je ozvaničen nastavak radova na obnovi ovog objektu, saznaje portal “Avaza”.

U maju zaključen franšizni ugovor

U Berlinu je 15. maja kompanija “Interšped” Sarajevo, čiji je vlasnik Halim Zukić, inače, kupac “Neretve”, zaključila franšizni ugovor sa jednim od najvećih svjetskih lanaca hotela Hilton, a kojim je najavljeno otvaranje dva hotela u BiH – Hotel Neretva Mostar, Tapestry Collection by Hilton u Mostaru i Hampton by Hilton Sarajevo City Centre, koji će biti otvoreni najkasnije do 2026. godine.

Ekipa Avaza je danas zabilježila početak nastavka radova, koji su krenuli nakon skoro pet godina, kada je okončana druga faza u okviru koje je uz grube betonske i zidarske radove završena i krovna konstrukcija.

Nacionalni spomenik BiH

Kao i u prethodne dvije faze, radove će izvoditi poznata mostarska građevinska kompanija “Građevinar Fajić”, a kao i do sada, bit će izvođeni pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika FBiH budući da se hotel “Neretva” nalazi na Privremenoj listi nacionalnih spomenika BiH.

Kako je investitor u obavezi zadržati autentičnost objekta, Samid Sinanović, projekt menadžer je kazao da će eksterijer objekta u potpunosti biti izveden u skladu s projektnom dokumentacijom, na osnovu koje je i dato odobrenje za građenje.

Iako je, kako je rekao, postojala cijela lista razloga za zabrinutost od lokalnog stanovništva do struke koji su ukazivali na vidljiva odstupanja od stare gradnje, ipak, to se neće dogoditi.

– Definitivno, ovo nije finalni izgled armirano-betonskog dijela objekta. Ovakvi otvori neće biti u konačnici. Upravo, postavljamo skelu za izvođenje radova na način da ovaj beton dobije oblogu od fasadne cigle, a onda da se ponavljaju oblici otvora kakvi su bili i kakvi su, na kraju krajeva, vidljivi na sjevernom krilu objekta uključujući i ponavljanje balkona -pojasnio je Sinanović.

Hotel „Neretva“ je izgrađen 1892. godine u specifičnom pseudomaurskom stilu koji je tada bio dominantan, a u ratu je velikim dijelom porušen.

80 soba i nekoliko resotarana

Radovi u ovoj fazi, posebno, postavljanju fasade bit će, vjerovatno, najzahtjevniji.

– Paralelno s tim, Hilton kao hotelska grupacija i sve ono što zadovoljenje tih standarda traži je na sebi svojstven način zahtjevno. U konačnici, taj rezultat koji ćemo realizovati da u objektu koji je 100 godina bio hotel i ugošćavao putnike i visoko rangirane goste, nakon 30 godina ponovo bude što je bio, ali u novom ruhu i pod kapom Hiltona jeste zahtjevan zadatak. Ali, ekipa profesionalaca, kako lokalnih tako i međunarodnih koje je investitor okupio je u najmanju ruku garant da će to proteći na najbolji način – kazao je Sinanović.

Inače, “Neretva” će imati 80 soba, nekoliko restorana, spektakularnu terasu, zatvoreni bazen, spa centar i druge vrhunske hotelske sadržaje.

Prije 20 godina je Zukić, kao tadašnji vlasnik VGT osiguranja iz Visokog od bivše općine Stari Grad-Mostar za 600.000 KM kupio hotel “Neretva”. Punih šest godina je čekao neophodna odobrenja, a nakon izgradnje prve faze radova, gradilište je bilo skoro sedam godina zapušteno, piše Pressmediabih.

