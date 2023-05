Puno izazova: Hoće li se Hotelu Neretva sa Hiltonom konačno posrećiti?

Hilton je objavio da je sklopio ugovor o franšizi s tvrtkom Interšped d.o.o. Sarajevo o otvaranju Hotel Neretva Mostar, Tapestry Collection by Hilton i Hampton by Hilton Sarajevo City Centre. Oba hotela trebala bi biti otvorena do 2026. godine, izvještava Indikator.ba.

Obnova Hotel Neretva koji je jedan od prijeratnih simbola Mostara, počela je prije više od četiri godine. Radovi su trebali biti završeni u ljeto 2021. godine, ali su finansijske poteškoće i kriza u sektoru turizma odgodili zadati rok, piše Indikator.ba.

Kao novi rok za završetak izgradnje hotela najavljivana je 2024. godina. Hotel je, kao što je poznato, kupio vlasnik Interšpeda d.o.o. Sarajevo Halim Zukić.

Budući da je hotel upisan u privremenu listu nacionalnih spomenika BiH za sve promjene potrebno je tražiti dozvole nadležne komisije kako se ne bi izgubio identitet građevine. Stručnjacima je sporan izgled fasade i visina tvrdeći da se na hotelu već sada vide odstupanja od stare gradnje.

Vlasnici su, međutim, obećali zadržati autentičnu fasadu i izgled hotela.

Očigledno da će nastavak projekata za njegove vlasnike, ujedno i vlasnike franšize Hilton, biti izazovan.

Iz Hiltona su najavili da će Hotel Neretva Mostar, Tapestry Collection by Hilton sažimati živopisni i jedinstveni stil Tapestry Collection by Hilton, sadržavajući 80 soba za goste, nekoliko restorana, uključujući specijalizirani restoran i spektakularnu terasu, kao i lobby bar i lounge. Prostor za sastanke sastojat će se od tri pojedinačne sobe za sastanke, dok će hotel također imati unutrašnji bazen i vrhunske fitness sadržaje.

