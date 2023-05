Sarajevski poduzetnik želi kupiti jablanički Granit za 20 miliona KM

Tako je na jučerašnjem javnom otvaranju pismenih ponuda konstatirano da je riječ o ponuđačima “BH Line d.o.o. Sarajevo”, u vlasništvu Damira Muhića i Mirze Hurema, i “Lake d.o.o. Sarajevo“, čiji je vlasnik Nedžad Bubica.

Kako je potvrdio stečajni upravnik “Granita”, Abid Šarić, komisijski je utvrđeno da su obje ponude valjane.

– Utvrdili smo redoslijed i najboljim ponuđačem je ocijenjena kompanije “Lake”, s tim što na određeni način postoji preduslov koji treba ispuniti, a što je ranije predviđeno i planirano, da “Granit” zaključi ugovor o koncesiji i da dobije rješenje o dozvoli eksploatacije, kao i da se u potpunosti definiše tačan iznos obaveza. Također, podrazumijeva se i to da će biti izvršen prenos vlasništva – kazao je on za Avaz.

U proceduri koja slijedi, kako je pojasnio Šarić, potrebno je precizirati i zaključiti ugovor s najpovoljnijim ponuđačem te o tome izvijestiti Vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona, sa zahtjevom za zaključenje ugovora o koncesiji, a nakon toga i za izdavanje rješenja o dozvoli za eksploataciju.

– Ako to sve uspješno završimo, prema proceduri, ponuđač će položiti sredstva na račun i krenuti u izmirenje obaveza – rekao je Šarić.

Riječ je o obavezama u iznosu od 20,5 miliona KM, koji se trebaju namiriti iz kupoprodajne cijene.

– To je iznos obaveza koje su evidentirane u skladu sa stečajnim planom, s tim da će, eventualno, u samoj realizaciji taj iznos biti nešto manji, s obzirom na to da smo dio doprinosa i plaća radnicima koje smo penzionisali izmirili, no, to će se pojedinačno ustanoviti s nadležnim fondovima – dodao je on.

Vlada HNK, koja je vlasnik 67 posto državnog kapitala u “Granitu”, nedavno je, podsjetimo, i to nakon dvije godine, usvojila odluku o dodjeli koncesije tom preduzeću na period od 30 godina, ali uz uslov da u roku od četiri mjeseca zaključi ugovor sa strateškim partnerom, kako je to predviđeno stečajnim planom.

Jablanički “Granit” je 10 godina u stečaju, gdje se našao zbog niza loših odluka bivših uprava. Radnici, njih 180, koliko ih je trenutno, uglavnom, rade za gole, minimalne plaće. U cijeloj priči je najzanimljivija činjenica da je vrijednost granitne sirovine u tom preduzeću procijenjena na nevjerovatnih 40 milijardi američkih dolara.

Inače, Bubica, koji je s profesorima Elektrotehničkog fakulteta bio optužen u predmetu „Urban“ za udruživanje radi počinjenja krivičnih djela, zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, zloupotreba procjene i gradnje bez odobrenja, oslobođen je krivice presudom Kantonalnog suda u Sarajevu.

O Granitu…

Kako smo ranije pisali, preduzeće Granit se bavi eksploatacijom i preradom granita već skoro 100 godina i spada u red nekadašnjih giganata jugoslovenske industrije.

Gdje se sve nalaze zgrade, monumentalne skulpture i popločane ulice i trgovi od kamena granita iz Jablanice, danas je gotovo nemoguće utvrditi. Zgrada bečke Opere, Akademija nauka u Moskvi ili Gradska vijećnica u Berlinu samo su neki od značajnijih objekata koje krasi “Granitov” kamen.

Od njega su napravljeni plato KSC “Skenderija” u Sarajevu, glavna ulica Knez Mihajlova u Beogradu, Hotel Hayat u Beogradu, Sportski centar “Cibona” u Zagrebu, Trg bana Jelačića, ulice Titova i Ferhadija u Sarajevu,pješačka zona u Zrenjaninu, pješačke zone i trgovi u Kragujevcu, metro u Budimpešti itd.

