Poslovno umrežavanje i regionalno povezivanje / UNIQA Osiguranje sponzor 12. Sarajevo Business Foruma

Ugovor o sponzorstvu potpisali su Eldar Dudo, direktor UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo i Dino Selimović, direktor Sarajevo Business Foruma.

“Drago mi je da se jedna od vodećih osiguravajućih kuća u BiH i regionu priključila projektu Sarajevo Business Forum i prepoznala značaj koji ova konferencija ima za BiH i region. Za velike investitore smo kao investicijska destinacija zanimljivi samo kao regija, jer su pojedinačne države premale da bismo ih posmatrali kao zasebna tržišta. Stoga je ekonomsko uvezivanje i dalje najefikasnije rješenje za našu regiju. Moramo iskoristiti Sarajevo Business Forum kako bismo učili jedni od drugih i istraživali prilike za zajedničke projekte, koje bismo mogli iskoristiti za privlačenje dodatnih ulaganja”, istakao je Selimović.

Osvrnuvši se na vrijednosti koje čine temelje poslovanja UNIQA Osiguranja, Eldar Dudo naglasio je kako UNIQA i Sarajevo Business Forum teže ka ostvarenju istih ciljeva.

“Održivi razvoj, ulaganje u zajednicu i poboljšanje uslova na regionalnom i lokalnom tržištu su ciljevi i vrijednosti koje dijelimo sa Sarajevo Business Forumom. Naš osnovni cilj i misija jeste da našim klijentima omogućimo bolju i sigurniju budućnost, a važan korak ka tome jeste i postizanje ekonomske stablinosti i jačanja regionalnog i domaćeg tržišta. SEE regija ima značajan potencijal što dokazuje i činjenica da smo najbrže rastuća grupa u okviru UNIQA Internacional-a, te se radujemo da na Forumu razmjenimo naše znanje i iskustva sa ostalim učesnicima, kako bi potaknuli rast i razvoj našeg tržišta“, izjavio je Dudo.

—————————————————————————————————————————————-

O UNIQA SEE

UNIQA SEE je treća najveća grupa kompanija u okviru UNIQA International-a, a koju čine Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska, Crna Gora i Bugarska. Ujedno je i najbrže rastuća grupa, sa velikim potencijalom daljeg razvoja na tržištu osiguranja, sa 1.700 zaposlenih i preko 2 miliona klijenata. Fokus poslovanja UNIQA SEE leži na orijentaciji prema klijentima, s ciljem pružanja bolje i kvalitetnije usluge, ali takođe ima snažan fokus na digitalizaciju i ulaganje u zajednicu i održivi razvoj.

O SARAJEVO BUSINESS FORUMU

Sarajevo Business Forum, prestižna investicijsko-poslovna konferencija nudi svim posjetiteljima priliku za umrežavanje i investiranje, a koju pod pokroviteljstvom Predsjedništa Bosne i Hercegovine, organizuje Bosna Bank International u saradnji sa strateškim partnerom – Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo, te dioničarima BBI banke – Islamskom razvojnom bankom (IsDB), Dubai islamskom bankom (DIB) i Abu Dhabi islamskom bankom (ADIB) kao i brojnim drugim domaćim i inostranim partnerima. Sarajevo Business Forum organizuje se sa ciljem poticanja ekonomskog razvoja svih država u regionu. U 2023. godini, ponudit će svim sudionicima dva dana prekograničnog iskustva zanimljivih panela, rasprava i poslovnog umrežavanja. Uz prisustvo više od 1.500 domaćih, regionalnih i svjetskih predstavnika vlada, ministarstava, investitora i predstavnika poslovnih zajednica koji dolaze iz oko 50 zemalja svijeta, na 12. SBF-u očekuju se prezentacije investicijskih projekata i poslovnih prilika, organizacija G2G/G2B/B2B sastanaka uz prisustvo preko 200 predstavnika medija iz BiH, zemalja regiona i svijeta.

Facebook komentari