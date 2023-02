Buffett kupio još dionica u Appleu

Kompanija je istovremeno smanjila ulaganja u proizvođača kompjuterskih čipova Taiwan Semiconductor i dva dugoročna udjela u bankama, prenosi Investitor.me.

Berkshire Hathaway Inc. je u utorak otkrio nekoliko promjena u svom portfelju dionica u dokumentima podnesenim Komisiji za hartije od vrijednosti. Mnogi investitori pomno prate poteze kompanije zbog Buffetovog izuzetno uspješnog ulaganja tokom decenija.

Apple je od ranije postao jedan od četiri giganta koji pokreću rezultate Berkshirea, iako je riječ samo o ulaganju u dionice. Drugi glavni pokretači Berkshirea su kompanije koje potpuno posjeduje: njegova osiguravajuća jedinica koja uključuje Geico, energetsku kompaniju koja posjeduje nekoliko velikih komunalnih preduzeća i BNSF željeznicu.

Tokom posljednjeg kvartala u 2022, Berkshire je smanjio svoja ulaganja u Taiwan Semiconductoru, US Bancorpu i Bank of New York Mellonu.

Samo tri mjeseca nakon što je otkrio udio od 60 miliona dionica u proizvođaču čipova, Berkshire je smanjio svoje ulaganje u Taiwan Semiconductor na 8,3 miliona dionica.

Berkshire je takođe drastično smanjio svoje ulaganje u američki Bancorp sa 52,5 miliona dionica na 6,7 ​​miliona do kraja godine.

Berkshire Hathaway je ponovo smanjio svoje ulaganje u Bank of New York Mellon i prodao više od 37 miliona dionica tokom kvartala te ostavio nešto više od 25 miliona dionica.

Kvartalne prijave koje je Berkshire dostavio u utorak ne pokazuju jasno za koje je investicije Buffett odgovoran, a koje su izvršila dva druga investiciona menadžera kompanije, ali Bafet generalno upravlja svim najvećim Berkshireovim investicijama u vrijednosti od milijardu dolara ili više. AP navodi da Bafet javno ne komentariše ove prijave.

Berkshire je takođe izveo jednu od manjih investicija koju je prvi put otkrio prije tri mjeseca, kada je pokupio više od 1,2 miliona dionica Louisiane Pacific, kako bi dobio kontrolu nad skoro 10% tog proizvođača građevinskih proizvoda.

Tokom kvartala, Buffett je nastavio da smanjuje Berkshireovu investiciju u Activision Blizzard na 52,7 miliona dionica. Saopštio je da je kupio tu dionicu kao opkladu da će Microsoftova kupovina proizvođača video igara uspjeti, uprkos regulatornim preprekama.

Konglomerat sa sjedištem u Omahi takođe je smanjio svoja ulaganja u prodavača mješovite robe Kroger i Ally Financial.

Najveća Buffettova investicija u protekloj godini u proizvođaču nafte Occidental Petroleum ostala je nepromijenjena tokom posljednjeg kvartala 2022. Berkshire je držao 194,4 miliona dionica Occidental-a i u varanti je za kupovinu još 83,9 miliona dionica na kraju godine.

Berkshire je kupio još skoro 2 miliona akcija Chevrona tokom kvartala da bi preuzeo kontrolu nad 8,7% ovog naftnog giganta.

Jedna od najvećih promjena u Berkshireovom portfelju ne odražava se u prijavama SEC-a jer se njegova investicija u kineskom proizvođaču električnih automobila BYD drži na berzi u Hong Kongu. Berkshire je od avgusta prodao 95 miliona od 225 miliona BYD dionica koje je kupio 2008.

Osim dionica, Berkshire posjeduje još kombinaciju dionica u desetini različitih proizvodnih, maloprodajnih i uslužnih djelatnosti.

Facebook komentari