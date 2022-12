The Banker je odlučio: UniCredit Bank je “Banka godine” u Bosni i Hercegovini

Izbor vodeće finansijske publikacije u vlasništvu Financial Timesa, predstavlja značajno priznanje za rad i dostignuća finansijskih institucija.

UniCredit Bank d.d., Mostar se od konkurencije izdvojila temeljem svojih vrhunskih proizvoda i usluga klijentima, predanosti inovacijama, doprinosa društvenim događanjima, kao i podrške razvoju privrede te hvale vrijednih napora u osnaživanju razvoja zajednice.

Predsjednica Uprave UniCredit banke, gospođa Amina Mahmutović izjavila je da je počastvovana priznanjem kojim banka kruniše još jednu uspješnu poslovnu godinu te dodala: “Najveću zaslugu za postizanje ovako važne titule nose naši uposlenici. Ovom prilikom im upućujem istinsku zahvalu za napore koje kontinuirano ulažu kako bi potrebe naših klijenata stavili u središte svih naših aktivnosti i interesa. Posebnu zahvalnost osjećamo prema našim klijentima, koji su nas prepoznali kao pouzdanog i dugoročnog partnera. Nagrade nas obavezuju da i dalje težimo ka izvrsnosti, te tako opravdamo povjerenje koje nam je ukazano.”

Nagradu “Banka godine” dodjeljuje žiri sastavljen od predsjednika Uprava i menadžera britanskih kompanija te nekoliko urednika The Banker magazina. The Banker je londonski mjesečnik koji izdaje Financial Times Group, specijalizovan za bankarstvo, a posebno namijenjen finansijskim stručnjacima i vrhunskim menadžerima. The Banker je, od svog osnivanja 1926. godine, tradicionalno jedan od najznačajnijih izvora informacija na svjetskoj finansijskoj i bankarskoj sceni te priznati standard u međunarodnim bankarskim krugovima.

Facebook komentari