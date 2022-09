Za razvoj 20 novih biznisa u Mostaru, Konjicu i Prozor-Rami osigurano 200.000 KM

Riječ je o projektu čiji je cilj podržati i poboljšati održivost i razvoj start-up biznisa na tržištu rada koje vode ranjive kategorije, kao što su žene, mladi do 35 godina, osobe s posebnim potrebama i pripadnici nacionalnih manjina.

Ovom prilikom objavljen je i javni poziv za podršku ranjivim kategorijama pri pokretanju vlastitih biznisa na području Mostara, Konjica i Prozor-Rame.

Kandidati će svoje biznis planove predstaviti pred stručnom komisijom koja će odabrati 20 najboljih, a za ovaj vid podrške je osigurano ukupno 200.000 KM, od čega 100 tisuća za Mostar i po 50 tisuća za Prozor-Ramu i Konjic.

Predsjednik udruženja „LiNK“ Mostar Tomislav Majić kazao je kako će u okviru projekta zainteresirani imati priliku proći obuku modela Međunarodne organizacije rada na kojoj će se upoznati s razvojem poslovnih ideja i vođenjem vlastitog biznisa.

– U suradnji s ove tri jedinice lokalne samouprave smo već usuglasili da će oni i iz svojih lokalnih programa za ove polaznike osigurati ostale usluge koje su planirane tako da to bude jedan kompletan paket koji će se pružiti mladim ljudima kako bi im se olakšala mogućnost pokretanja vlastitog biznisa. Ako im to i ne uspije, nije to neuspjeh, neuspjeh je ne pokušati – poručio je Majić.

Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić podsjetio je kako su gradske vlasti i ranije pružale podršku mladim poduzetnicima u tom gradu, kao i mladima općenito, a sve s ciljem zaustavljanja iseljavanja.

Tako su mladima u Konjicu na raspolaganju kreditne linije za mlade privrednike s kamatnom stopom od nula posto za kratkoročne kredite, te dugoročni krediti s kamatom od jedan posto, zatim kreditne linije za kupovinu stanove s nula posto kamata, kao i kreditne linije za poljoprivrednike s nula posto kamata.

– Za sve one koji su željeli ostvariti svoje ideje imali smo programe i pozive. Nedavno smo dodijelili 12 manjih programa mladim ljudima za start-up modele, a nudili smo i gradske prostore onima kojima je prostor bio potreban za razvoj poslovnih ideja. Prije smo stipendirali djecu na fakultetu, a sad smo odlučili financirati i one koji žele završiti zanat kako bi po završetku školovanja imali svoje stalno zaposlenje – naglasio je Ćatić.

Glavna savjetnica Grada Mostara Radmila Komadina ustvrdila je kako je projekt “LiNK-ujmo se radi podrške novim biznisima – LiNK4StartUps“ dobra prilika za sve one koji žele pokrenuti bilo kakvu vrstu biznisa.

– Jako je bitno da ovaj projekt pomaže ljude koji imaju ideju kako bi se ta ideja razradila te da osnuju start-up poduzeće koje će zatim imati podršku lokalnih vlasti – kazala je Komadina.

Nakon objavljivanja javnog poziva formirat će se komisije koja će odabrati 20 najboljih poslovnih ideja.

– Grad Mostar podržava ovakav način pomoći mladim osobama kako bi ostali na ovim prostorima jer znamo što je pandemija učinila ljudima koji se bave biznisom, a pogotovo mladim ljudima koji imaju svoje ideje. Grad Mostar sufinancira program s 15 tisuća KM, a u sljedećem proračunu ćemo nastojati povećati ta sredstva kako bi podržali još više tih ideja – poručuje Komadina.

Ravnatelj Agencije za lokalni razvoj općine Prozor-Rama Danijel Burečić istaknuo je kako je ovaj projekt bitan za ovu hercegovačku općinu,pišu Vijesti

– U posljednje vrijeme se puno ulagalo za pomoć mladima kroz različite projekte poput stambenog zbrinjavanja, kroz stipendiranje studenata i mnoge druge pogodnosti. Zadovoljstvo nam je što sudjelujemo u ovome projektu i glavni nam je cilj da se pokrene što više start-upova i da ovu obuku prođe veći broj mladih osoba – kazao je Burečić.

Osim tri navedene jedinice lokalne samouprave u projektu sudjeluju i Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ), Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ tvrtke „RadIN“ iz Mostara i „Eurosjaj“ iz Konjica.

Projekt se provodi u okviru programa “EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response”, koji financiraju EU i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu s GIZ-om i Međunarodnom organizacijom rada.

