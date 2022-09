Dvije opštine u FBiH korak bliže investiciji “teškoj” pola milijarde maraka

Rekao je to načelnik Bosanskog Grahova Uroš Đuran, dodavši da je prije dva dana u Livnu potpisan memorandum o razumijevanju između Vlade Livanjskog kantona i kompanije “wpd Europe GmBH” s ciljem realizacije projekata proizvodnje struje iz obnovljivih izvora energije na području tog kantona.

Đuran je podsjetio da će vjetropark u toj lokalnoj zajednici graditi poslovnica njemačkog giganta “Vjetroelektrane dah planine” iz Mostara i naglasio da je investitor obećao da će prilikom pripreme i izgradnje vjetroparka angažovati svu raspoloživu domaću radnu snagu i mehanizaciju.

– Oni su sada u proceduri dobijanja određenih dozvola koje izdaje Sarajevo. Sve što bude do opštine riješićemo što je najbrže moguće. Zadovoljni smo svime što smo do sada čuli od investitora prilikom predstavljanja projekta. Oni očekuju da će do kraja iduće godine imati građevinsku godinu, a do 2027. da sve bude završeno, što znači da za oko pet godina možemo očekivati prve kilovate iz vjetroparka – pojasnio je Đuran “Glasu Srpske”.

Ističe da je godišnji budžet Bosanskog Grahova 2,4 miliona maraka i da će zahvaljujući vjetroparku od naknade na godišnjem nivou obezbjeđivati blizu milion maraka, što će u velikoj mjeri napuniti lokalnu kasu i otvoriti vrata novim investicijama i ulaganjima.

Osim u Bosanskom Grahovu, poslovnica njemačkog giganta gradiće vjetropark i u Glamoču, gdje su već ranije istakli da će ova investicija biti svojevrsna finansijska injekcija za lokalnu zajednicu.

Iz regionalne poslovnice “wpd Adria” ranije su za “Glas” naveli da je procijenjeno ulaganje u vjetroparkove u ove dvije lokalne zajednice oko pola milijarde maraka.

Njemačka firma “wpd Europe GmBH” prošle godine je najavila izgradnju četiri vjetroparka na području Livanjskog kantona.

Osim dva, za koja je koncesija odobrena, najavljena je i izgradnja dva vjetroparka na području Livna. Riječ je o jednom od vodećih svjetskih proizvođača obnovljivih izvora energije. Ovaj globalni gigant ima vjetroelektrane u 30 zemalja širom svijeta, prenosi

Veliki projekti

Koncesionaru je dodijeljena koncesija za izgradnju vjetroparka “Marino brdo”, smještenog na području Bosanskog Grahova, ukupne instalirane snage od 126 megavata, za koju je određena jednokratna naknada u iznosu od 56.330 KM.

Dodijeljena je i koncesija za izgradnju vjetroparka “Čadilj”, smještenog na području Glamoča, ukupne instalirane snage od 138 megavata, za koju je određena jednokratna koncesiona naknada u iznosu od 62.236 KM.

Facebook komentari