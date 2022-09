Cijene rastu: “Prije pet mjeseci za 1 KM smo mogli kupiti pet kifli, danas tri”

Hadžić pojašnjava da će zasigurno plate u nekoj mjeri rasti, to je sasvim sigurno. Dodaje da je mnogo važnije postaviti pitanje kolika je realna plata.

“Da li mi za 100 KM možemo kupiti što smo mogli prije godinu dana? To je nešto što će biti realan pokazatelj. Ja kao pokazatelj uvijek volim navesti ako ste prije 4-5 mjeseci za marku kupovali pet kifli, prije 2-3 mjeseca četiri, sada možete kupiti tri. Vaša marka ne vrijedi isto“, naveo je Hadžić.

Građani sve češće postavljaju pitanje kada će i hoće li se cijene namirnica vratiti na nivo prije velikog inflacijskog udara, što kako Hadžić pojašnjava je nemoguće za očekivati. Ono što svi možemo očekivati, najavljuje Hadžić je recesija.

“Kada dođe do povećanja cijena vrlo vrlo teško je da se one vraćaju na prethodni nivo. Šta se radi u toj situaciji? To je neka utrka. Inflacija ako je neki trkač on je istrčao do nekog nivoa sada ga treba zaustaviti na tom nivou i onda pustiti plate drugog trkača da ga dostigne”, kazao je Hadžić.

S obzirom na to da se predlaže ukidanje pojedinih nameta na gorivo, Hadžić kaže da se s tim mjerama zakasnilo i da postoje rješenja na nižim entitetskim nivoima ukilo sa državnog ne budu učinjeni koraci na pomoći stanovništvu.

“FBiH otprilike dobija 25-28 miliona KM svaki mjesec na osnovu akciza. Zaboravite one putarine koje idu kroz gorivo. Ta novac kada dođe na račun ja mogu subvencionisati cijenu goriva na benzinskim pumpama. Zašto? Pa svejedno mi je jer da je ukinuto ne bi dobio taj novac imali bi nižu cijenu goriva. Ako dobijem taj novac mogu tim novcem subvencionisati maloprodajnu cijenu, a zalagao sam se za ukidanje”, kaže Hadžić.

Struka se ne konsultuje i čine se populističke, a ne suštinske mjere – pojasnio je Hadžić. prneosi “Novi“.

