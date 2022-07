Padaju cijene mnogih namirnica, ali struka tvrdi: Vrijeme jeftine hrane je prošlo

Ekonomski analitičari širom svijeta mjesecima unazad objašnjavaju koji su glavni razlogi enormno visokih cijena. Kako su pojasnili pšenica kojom se trgovalo na Čikaškoj burzi prošle je sedmice zabilježila najnižu razinu u četiri mjeseca, a kukuruz i soja bili su na najnižem nivou u posljednjih pet mjesec.

Šta nas očekuje?

Prema podacima Trading Economicsa, cijena pšenice trenutno iznosi 817,7 dolara po bušelu, što znači da je u mjesec dana pala za 23,8 posto, ali na godišnjem nivou i dalje je skuplja za 33,7 posto.

Mnoge je obradovala vijest da je piletina pojeftinila čak za dvadesetak posto u odnosu na proljeće. Predsjedavajući Koordinacionog tijela za živinarstvo i peradarstvo BiH Predrag Miličić je kazao kako je ovo posljedica cijene žitarica na svjetskim berzama koje polako padaju. Zanimljivo je da se očekuje dodatni pad cijene u narednom periodu.

Ekonoski analitičar Admira Čavalića za Raport je objašnjavao šta možemo očekivati..

Admir Čavalić: Dolazi do usporavanje rasta cijena

Kazao nam je da je pad cijena piletine, ali prije svega žitarica sasvim očekivano te da su to prognoze o kojima se i ranije govorilo.

“Ranije smo naglašivali da će od ljeta do kraja godine doći upravo do pada pojedinih cijena. Ukrajinska kriza, koronavirus i brojni drugi faktori su utjecali na sve ono što smo prošli. Ponuda i potražnja su postigli neke druge okvire i sada posljedično dolazi do pada cijena i to ne samo žitarica, nego metala, bakra i drugih stvari. To se sve svakako reflektuje i na našu zemlju i bh. proizvođače”, kazao je Čavalić.

Između ostalog, naveo je kako će do kraja ljeta zasigurno doći do stabilizacije cijena u Bosni i Hercegovini.

“Svakako, to ne znači da će cijene biti kakve su nekada bile. Međutim, doći do usporavanja rasta cijena i neke stabilizacije. Jedina nepoznanica i problem koji može biti jeste prirodni plin. Cijene namirnice koje su ovisile od određenog faktora, primjera radi žitarice, će se stabilizirati. Međutim, namirnice za koje ima značajan udio transportni troškovi, jer imamo visoku cijenu nafte i to značajno utječe na to da su troškovi tih namirnica i ne mogu se sniziti”, kazao je Čavalić za Raport.

Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH za naš portal je kazao da bi uskoro moglo doći do stabilizacije cijena.

Vrlo teška situacija

“Mada, vidim šta se dešava u RS, oni ne daju pšenicu ispod 75 feninga. Realna cijena je do 70 feninga maksimalno. Tržište je za sada uredno, pšenica je dobra, imamo dobar rod. Sve ovo je dovelo do toga da se snize cijene piletine. Očekujemo da će cijene padati. S druge strane vidjet ćemo šta će biti sa cijenama kada prođu žitarice, diskutabilno je. Nemamo mi dovoljnu proizvodnju, ovisimo 80 posto od uvoza. Moramo otvoriti oči i vidjeti šta se dešava na svjetskom tržištu”, kazao je Bićo.

Bićo: Ovisimo 80 posto od uvoza

Također, kazao je da je došlo vrijeme da se nadamo nekom pozitivnijem periodu.

“Vrijeme jeftinije hrane je prošlo i to neće više nikada biti. Može maksimalno do 30 posto jeftinije. Vlada treba da reaguje. Najveći trošak nam je gorivo”, kazao je Bićo za Raport.

S druge strane, Marin Bago iz Udruženja potrošača nije optimističan te smatra da je još uvijek teško procijeniti koji će proizvodi pojeftiniti.

Marin Bago: Sve je u vazduhu

“Još uvijek je sve to negdje u vazduhu. Piletina je pojeftinila, ali potrošačka košarica svakodnevno raste. Zaista, sada je teško procjeniti koji proizvodi će pojeftiniti. Bitno je napomenuti da iako dođe do pada pojedinih namirnica, opet je to jako mali broj stavki jer potrošačka košarica iz mjeseca u mjesec sve više raste. Potrošačka korpa za četveročlanu porodicu mjesečno iznosi oko 2.700 KM”, kazao je Bago.

Dodao je kako su građani još uvijek u vrlo teškoj situaciji, te da je trend rasta cijena osnovnih životnih namirnica još uvijek prisutan.

“Iz mjeseca u mjesec potrošačka korpa raste za 100 KM. Sve dok raste oko 100 mjesečno, teško da možemo da pričamo o stabilizaciji. Još uvijek traje finansijski udar za građane”, kazao je Bago, prenosi Raport .

