Predstavnici AS Holdinga na Prvoj međunarodnoj halal trgovačkoj konferenciji u Teheranu

Na konferenciji su sudjelovali proizvođači i pružatelji usluga iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore te Islamske Republike Iran. Na konferenciji je istaknuto kako IR Iran predstavlja jedno od najznačajnih halal tržišta, a da je u zemljama Jugoistočne Europe preko 250 proizvođača i pružatelja usluga nositelj halal certifikata.

„Bila mi je je izuzetna čast biti govornikom i dijelom jedne ovako velike i značajne priče. Ova konferencija je prvi korak u jačanju saradnje u halal proizvodnji, distribuciji, halal turizmu i investicijama, dok će nastavak razgovora uslijediti na Halal Business Forum-u i naučnoj konferenciji koji će se održati u Zagrebu 4. i 5. 10.2022. godine. AS Holding kao jedna od najvećih prehrambenih grupacija u BiH u svom sastavu ima sedam Halal certificiranih kompanija i 1474 Halal proizvoda, što čini 16,3 % od ukupno Halal certificiranih proizvoda u BiH. To je značajan podatak ako se uzme u obzir da je Halal industrija jedna od najbrže rastućih svjetskih industrija posljednjih godina. Imperativ je ići ukorak sa dinamičnim evropskim i svjetskim tržištem koje bilježi trendove rasta i velike potencijale Halal tržišta za razvoj, pored prehrambene industrije, i u turizmu i ugostiteljstvu.

Iskoristili smo priliku i da naglasimo sve ono što radi bosanskohercegovačka Halal Agencija i predstavili smo kompletnu Halal industriju naše zemlje“ – istakla je prof. dr. sci Amela Semić, direktorica Direkcije za osiguranje kvaliteta i standardizaciju AS Holdinga.

Nakon uvodnih obraćanja uslijedila su dva panela na kojima su prezentacije o saradnji u polju halal industrije, distribucije i turizma iz zemalja Jugoistočne Europe održali g. Goran Korač, Hotel Hilton Podgorica, g. Vedran Kelek, Podravka d.d., g. Mario Modifaj, Ireks Aroma d.o.o, i prof. dr.sc. Amela Semić, AS Holding Bosna i Hercegovina.

U nastavku konferencije održani su B2B sastanci sa zainteresiranim gospodarstvenicima iz IR Iran, na kojima je zaključeno kako postoji puno prostora za saradnju između zemalja Jugoistočne Europe a predstavnici AS Holdinga su obavili mnogobrojne poslovne razgovore koji će pomoći bh. grupaciji u nastavku uspješne saradnje na poljima halal standardizacije, trgovanja te saradnje u području internacionalnih naučnih projekata . U sklopu službene posjete, delegacija predvođena Centrom za certificiranje halal kvalitete, posjetila je i prehrambeni sajam hrane Agrofood.

