Shell ipak prestaje uvoziti plin i naftu iz Rusije: Zatvara benzinske pumpe u toj zemlji

Prvo će kompanija prestati kupovati rusku sirovu naftu i zatvoriti svoje benzinske stanice u Rusiji.

“Potpuno smo svjesni da naša prošlosedmična odluka da kupimo rusku sirovu naftu koja će prerađivati u proizvode poput benzina i dizela, nije bila ispravna i žao mi je”, rekao je glavni izvršni direktor Shell-a Ben van Beurden.

U konsultacijama s vladama, Shell će promijeniti svoj lanac snabdijevanja sirovom naftom kako bi uklonio ruske količine.

“Učinit ćemo to što je brže moguće, ali fizička lokacija i dostupnost alternativa znače da bi to moglo potrajati sedmicama i dovesti do smanjenja protoka u nekim od naših rafinerija”, objasnio je on.

Istakao je da je u pitanju komplikovan izazov i da će promjena ovog dijela energetskog sistema zahtijevati.

