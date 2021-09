Azijske berze blago pale, dolar ojačao

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7 sati u minusu 0.15 posto, ali se i dalje kreće oko najviših razina u šest sedmica.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks ojačao 0.4 posto, a blago su, 0.1 posto, porasle i cijene dionica u Šangaju. U Australiji, Hong Kongu i Južnoj Koreji pale su, pak, između 0.3 i 0.8 posto.

Japanski Nikkei indeks jedini je jutros osjetnije porastao, što se zahvaljuje povećanju procjene rasta tamošnjeg gospodarstva u drugom tromjesečju s 1.3 na 1.9 posto na anualiziranoj razini.

No to je jedan od rijetkih boljih nego što se očekivalo podataka u posljednje vrijeme. Svi ostali ukazuju na usporavanje oporavka regionalnih gospodarstava. Uz to, ulagače zabrinjava širenje delta varijante koronavirusa.

Dolar ojačao prema euru

“S obzirom na politiku nulte toleranciju prema koronavirusu i ovisnost o izvozu, azijsko-pacifička regija mogla bi zaostajati po rastu zbog slabljenja potražnje u svijetu i restrikcija u cilju suzbijanja covida u mnogim zemljama regije”, kaže David Chao, strateg u tvrtki Invesco. Tako azijske burze prate jučerašnji pad Dow Jones i S&P 500 indeksa na Wall Streetu.

Podršku tržištima pruža, pak, nada ulagača da će najveće središnje banke u svijetu i dalje voditi poticajnu monetarnu politiku kako bi spriječile značajnije usporavanje oporavka gospodarstava.

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 92.48 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 92.12 bodova. Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skočio s jučerašnjih 109.75 na 110.25 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1.1845 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1.1875 dolara. A cijene su nafte jutros nadoknadile dio jučerašnjih gubitaka.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 0.20 posto, na 71.85 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0.45 posto, na 68.65 dolara, prenosi index.

Facebook komentari