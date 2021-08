Divljaju cijene goriva u BiH: Rezervoar skuplji za više od 20 KM

Ovo je potvrđeno iz Federalnog ministarstva trgovine, koje je objavilo kretanje cijena goriva od početka 2020. do lipnja 2021. godine. U svibnju prošle godine prosječna cijena litra dizela bila je 1,62, a benzina 1,69 KM. Trenutna je oko 2,13 KM za litar dizela i 2,18 KM benzina. To znači da je za malo više od godinu dana gorivo poskupjelo za čak 50 feninga, piše Avaz.

Prema podacima Ministarstva, maloprodajne cijene bezolovnog benzina 95 u lipnju 2021. više su za 21,59 posto u odnosu na lipanj 2020. godine. Istovremeno, cijene su više za 1,42 posto u odnosu na prethodni mjesec. Isto je i s dizelom. U lipnju 2021. cijene su više za 20,23 posto u odnosu na lipanj 2020. godine, dok su za 1,96 posto više u odnosu na prethodni mjesec. Ova tiha poskupljenja, koja se bilježe iz tjedna u tjedan, rezultirala su time da je danas rezervoar dizel-goriva od 50 litara skuplji za 22,5 KM, a benzina za 21 marku. Kako se čini, rastu cijena naftnih derivata, koje traje od početka ove godine, ne nazire se kraj.

Cijene goriva u Republici Srpskoj u posljednja dva mjeseca porasle su dva puta, a samo u srpnju skočile su za pet feninga u prosjeku, dok je u lipnju to poskupljenje iznosilo i do sedam feninga. Cijene na početku srpnja u prosjeku su bile 2,09 KM po litru benzina i dizela, a krajem mjeseca su iznosile 2,14 KM za benzin i 2,13 KM za dizel, što znači da je gorivo, u prosjeku, tokom jula poskupjelo oko pet feninga. Trenutno se cijene u RS kreću od 2,11 do 2,16 KM po litru benzina i od 2,04 do 2,15 KM po litru dizela, ovisno od distributera i regije.

Cijene po gradovima

– Sarajevo Dizel: od 2,06 do 2,21; Benzin 95: od 2,11 do 2,31

– Tuzla Dizel: od 2,11 do 2,26; Benzin 95: od 2,16 do 2,31

– Zenica Dizel: od 2,11 do 2,21; Benzin 95: od 2,21 do 2,31

– Mostar Dizel: od 2,11 do 2,21; Benzin 95: od 2,16 do 2,31

(Cijene su izražene u KM po litru goriva.)

