Deset godina Industrije 4.0: Boscheva zarada od prodaje dosegnula četiri milijarde eura

Usavršavanje Industrije 4.0. Ono što je započelo na sajmu Hannover Messe 2011. kao „nov njemački projekt” sada ima globalni zamah, djelomično zahvaljujući naporima Boscha. Cilj je automatska optimizacija povezane proizvodnje, što je čini ekonomičnom za proizvodnju prilagođenih proizvoda čak i u najmanjim veličinama serije. Od 2012. godine Bosch sustavno usmjerava tvornice, kako svoje, tako i tvornice svojih kupaca, u ovo novo industrijsko doba. Ta posvećenost daje rezultata: u posljednjih deset godina tvrtka je generirala više od četiri milijarde eura od prodaje industrije 4.0. Samo u 2020. Bosch je ostvario više od 700 milijuna eura u prodaji rješenja za povezanu proizvodnju. „Rano smo prepoznali potencijal Industrije 4.0 i pioniri smo u ovom području. Sada uživamo u rezultatima,” kaže Rolf Najork, član upravnog odbora Boscha, zadužen za industrijsku tehnologiju. Upotreba Industrije 4.0 u vlastitim postrojenjima tvrtke također daje rezultate. Bosch kombinira inteligentan softver za kontrolu proizvodnje, praćenje i planiranje logistike u vlastitoj proizvodnoj platformi. Ona se povezuje s većom bazom podataka koja pojednostavljuje i unapređuje zadatke kao što su analize za prepoznavanje kvarova utemeljene na umjetnoj inteligenciji. Nova Boscheva platforma za proizvodnju i logistiku uvest će se krajem 2021. „Nudimo standardizirani paket Industrija 4.0 za svojih gotovo 240 postrojenja, a taj se paket može proširiti i raspoređivati po potrebi,” tvrdi Najork. Bosch vjeruje da će im to uštedjeti gotovo jednu milijardu eura u idućih pet godina, nakon ulaganja od otprilike 400 milijuna eura. Na digitalnom sajmu Hannover Messe (12. – 16. travnja 2021.) Bosch će prikazati razvoj „deset godina Industrije 4.0” i predstaviti tvornicu budućnosti: tehnološki fleksibilnu, inteligentno povezanu, ekološki održivu i gospodarski uspješnu tvornicu.

Počeci: Bosch započinje s radom na Industriji 4.0

Na sajmu Hannover Messe 2011. godine znanstvenici su predstavili ideju koja se suprotstavila konvencijama. Umjesto da se ljudi prilagode strojevima, ideja je bila da se strojevi prilagode ljudima. Vizija se sastojala od proizvoda koji se aktivno uključuju u svoju proizvodnju, koji navigiraju kroz proizvodni proces i komuniciraju s ljudima i strojevima. To je označilo rođenje Industrije 4.0, a Bosch je jedan od njezinih pokretača. Tvrtka je 2012. godine preuzela predsjedanje novoosnovanom radnom skupinom Industrija 4.0 s ciljem daljnjeg razvoja visokotehnološke strategije njemačke vlade. Bosch je postao glavni pružatelj i vodeći korisnik Industrije 4.0 i ne samo da je ispitivao taj moderan oblik proizvodnje u vlastitim postrojenjima, već je i stavio dokazano uspješna rješenja na tržište. Boscheva postrojenja u gradu Blaichachu u Njemačkoj, u Andersonu u SAD-u i u gradovima Wuxiju i Suzhouu u Kini prva su postrojenja u toj domeni i osvojila su mnoge nagrade za svoje inovativne koncepte, uključujući oznaku „tvornice vodilje” koju im je dodijelio Svjetski gospodarski forum. Istovremeno je jedna druga stvar postala očigledna: „Jedini način da u potpunosti iskoristimo potencijal Industrije 4.0 je upotreba na kolektivnoj i globalnoj razini. Ljudi i strojevi moraju govoriti istim jezikom. To zahtijeva međunarodne standarde za sve tvrtke,” kaže Najork. Bosch je radio s drugim tvrtkama na razvoju ujednačene arhitekture OPC, strojnog jezika za Industriju 4.0 koji standardizira pristup uređajima i sustavima te omogućuje razmjenu podataka neovisnu o proizvođaču. Pojačana je i suradnja između organizacija kao što su Plattform Industrie 4.0 i Industrial Internet Consortium, u kojima je Bosch aktivan voditelj. Savezi su postali sastavni dio Industrije 4.0.



Status quo: Bosch od Industrije 4.0 radi pravilo

A danas? Zanimanje je i dalje veliko, no premalo se tvrtki sustavno priprema za Industriju 4.0: „Pilot projekti dobar su pristup za isprobavanje stvari i širenje ideja. Sada je vrijeme da ubrzamo tempo: trebamo Industriju 4.0 učiniti pravilom,” tvrdi Najork. Bosch upotrebljava vlastite akademije i programe obuke za obučavanje suradnika za Industriju 4.0 te tu ponudu stavlja i kupcima na raspolaganje. Najork je uvjeren da „Industrija 4.0 nije samoj sebi svrsishodna. Ona predstavlja način za održavanje konkurentnosti. U budućnosti ništa neće biti moguće bez digitalizacije.” Boschevi projekti daju mjerljive koristi: povezana rješenja povećavaju produktivnost za do 25 posto, povećavaju dostupnost strojeva za do 15 posto te smanjuju troškove održavanja za do 25 posto. „Ako želimo iskoristiti potencijal Industrije 4.0, moramo se odmaknuti od izoliranih rješenja. Tehnički sustavi koji rade isključivo unutar svojih granica ograničavaju razvoj,” kaže Najork. U Boschevim postrojenjima sada je povezano više od 120 000 strojeva i više od 250 000 uređaja, kao što su integrirane kamere ili roboti. Otprilike je 22 000 upravljačkih sklopova strojeva povezano putem softvera Nexeed za Industriju 4.0 koji je razvila tvrtka Bosch Connected Industry. Osnovana u 2018., ova poslovna jedinica već je isporučila softver za više od polovice Boschevih postrojenja i više od 2 000 proizvodnih linija. Usto, oko 100 međunarodnih kupaca oslanjaju se na Nexeed, uključujući BMW, Sick i Trumpf. Hardver i softver sve se više približavaju jedan drugome. Na sajmu Hannover Messe Bosch Rexroth predstavlja svoju platformu ctrlX Automation. Utemeljena na tehnologiji aplikacija i internetskom inženjeringu, ova otvorena kontrolna tehnologija koja podržava 5G omogućuje zajedničko stvaranje. Smisao ove tehnologije je da korisnici upotrebljavaju aplikacije tvrtke Bosch Roxroth, pružatelja trećih strana ili da sami razvijaju aplikacije i dijele ih s drugim tvrtkama unutar ekosustava. „Ako razvoj učinimo participativnim,” kaže Najork, „možemo stvoriti mrežne učinke i dati zamah idejama.”

Izgledi za budućnost: Bosch kombinira Industriju 4.0 s drugim tehnologijama

Temelji su postavljeni. „Usredotočujemo se na iskorištavanje i kombiniranje snage različitih tehnologija. Bosch postaje tvrtka umjetne inteligencije stvari. Spajamo umjetnu inteligenciju i internet stvari,” kaže Najork. Na sajmu Hannover Messe Bosch predstavlja Balancing Energy Network, sustav upravljanja energijom utemeljen na umjetnoj inteligenciji koji upotrebljava inteligentan softver za kontroliranje i optimiziranje protoka energije u tvornicama. Izvorno razvijen za proizvodna postrojenja, ovaj softver ima potencijal pomoći svim vrstama većih kompleksa da smanje svoj ekološki otisak, uključujući bolnice, trgovačke centre i sportske dvorane. Tehnologija i znanje temeljne su odskočne daske na putu do klimatski neutralne proizvodnje. Na temelju vlastita iskustva u postizanju klimatske neutralnosti, Bosch je uspostavio novu jedinicu koja savjetuje proizvodne tvrtke o tome kako da smanje svoje emisije ugljika. Kombiniranje fleksibilne robotike sa softverom za učenje za obradu slika pomaže u uštedi resursa u proizvodnji: inspektor APAS preuzima vizualni pregled radnih predmeta i čini to na potpuno automatiziran način. Istovremeno, funkcija pametnog podizanja predmeta pokazuje impresivnu fleksibilnost i preciznost. Robotski sustav podiže razne predmete koje dostavljaju transportna vozila. Uporabom inteligentnog prepoznavanja slika, sustav podiže različite komponente bez potrebe za prethodnim obučavanjem i pouzdano ih sortira za daljnju obradu ili otpremu. Zahvaljujući novim tehnologijama, interakcije između ljudi i strojeva u budućnosti će biti još sigurnije i učinkovitije: 5G obećava pouzdanu bežičnu razmjenu podataka gotovo u stvarnom vremenu. Bosch preuzima pionirsku ulogu u tome: krajem 2020., tvrtka je pokrenula svoju prvu mrežu kampusa u vodećem postrojenju za Industriju 4.0 u Stuttgart-Feuerbachu. Tvrtka trenutačno ispituje primjenu 5G tehnologije u otprilike deset postrojenja u svijetu. Štoviše, Bosch uvodi podršku za 5G mrežu na proizvodima. U budućnosti, novi inovacijski centar tvrtke Bosch Rexroth u Ulmu bit će mjesto gdje će tvrtka s kupcima i partnerima raditi na progresivnim pristupima i poslovnim idejama, kao i razvojima; proširenje lokacije planirano je za ljeto 2021. Ti razvoji pokazuju da „tvornice ponovno postaju izvor inovacija,” tvrdi Najork. On vjeruje da će za budućnost biti ključna tri načela: „Prvo, trebamo promatrati Industriju 4.0 na sveobuhvatan način i usredotočiti se na cjelovita rješenja za tvornice. Drugo, da bismo bili kompatibilni i korisnički nastrojeni u postrojenjima te u pogledu kupaca i dobavljača potrebna nam je otvorena arhitektura. I treće, moramo osigurati fleksibilnost: u budućnosti će kupci sve više tražiti prilagođene proizvode. Sve dok održavamo ravnotežu među tim načelima, ideje koje nastaju iz proizvodne industrije mijenjat će svijet nabolje.”

