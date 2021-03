Rođendanski Code On Meetup posvećen blockchain tehnologiji

Bosna i Hercegovina i susjedne države polako se pojavljuju na ovoj sceni pa su ovi pojmovi vrlo česti u svakodnevnim razgovorima.

Prateći trendove INTERA Tehnološki Park ponovno, gotovo dvije godine nakon prvog, organizira meetup posvećen upravo ovoj tematici. Code On Meetup Vol. 22: Digitalna transformacija kroz blockchain održat će se u Code Hub-u Mostar u ponedjeljak, 29.3.2021. godine s početkom u 18h, a upravo njime će se obilježiti tri godine od otvaranja ovog coworking prostora. Meetup će biti izvrsna prilika za druženje entuzijasta koji se već bave ili se tek žele početi baviti trgovanjem kriptovalutama te stjecanje uvida u najnovije trendove u ovom području. Kratki uvod u svijet blockchain tehnologije napravit će Vladimir Ćorić, fundraising konsultant, kripto entuzijast i projekt manager blockchain e-learning platforme The Next Level, a potom će kroz razgovor razmijeniti iskustva s Nikolom Škorićem, direktorom Electrocoina iz Zagreba, koji na tržištu EU nudi usluge mjenjačnice kriptovaluta i prihvaćanja uplata u kriptu, i Antonom Kordićem, voditeljem trgovinskih odnosa na decentraliziranoj burzi Nash. Kroz opušten razgovor oni će podijeliti vlastita iskustva, dotaknuti se trendova u industriji, ali i osvrnuti se na elemente zbog kojih su ovi pojmovi toliko popularni.

INTERA Tehnološki Park podsjeća da je broj sudionika ograničen u skladu s epidemiološkim mjerama pa sve zainteresirane poziva da se već danas prijave na linku na novo besplatno izdanje Code On Meetup-a koje organizira kroz projekt 2CODE sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

