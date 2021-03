Sparkasse Bank – Iznenadi sebe popustima

Pri plaćanju Sparkasse Mastercard karticama Shop&Fun i Revolving, kupci će moći ostvariti 15% popusta na široki asortiman web shopa Tehno Mag, kao i na bilo koji proizvod iz kolekcije proljeće/ljeto 2021. u web trgovini Peko. Na web trgovini Vitapura, očekuje ih popust od 10%, a za sve narudžbe na pomenutim trgovinama obezbijeđena je i gratis dostava na kućnu adresu. Akcija popusta započinje danas i traje do isteka sredstava predviđenih za promociju.

Sparkasse kartice iz Mastercard programa, pored kontinuiranih akcija popusta pri online kupovini,

pružaju i maksimalno sigurno internet plaćanje uz 3D Secured Standard.

U zavisnosti od vrste kartice, način otplate se razlikuje.

Uz Shop&Fun karticu iznos potrošen na bilo kojem prodajnom mjestu kao i web trgovinama se otplaćuje na rate, a prema definiranim profilima koje klijent uređuje u skladu sa svojim potrebama. Kartica pruža mogućnost odabira rata za svaku pojedinačnu kupovinu, i to do maksimalno 36 rata. Upravljanje raspoloživim kapacitetom za otplatu na kartici kao i prijevremenim zatvaranjem utrošenih sredstava, klijentu je dostupno u svakom trenutku, bezpotrebe dolaska u poslovnicu, koristeći mBanking uslugu banke. Mastercard Revolving kartica sa druge strane nudi mogućnost mjesečne otplate procenta ukupno potrošenog iznosa, i to 4%.

