Tešanj uprkos pandemiji zabilježio pozitivne poslovne rezultate

Pozitivne priče u pogledu privrede i poslovanja iz Tešnja ne prestaju dolaziti ni u godini pandemije koronavirusa. Skoro 12 mjeseci kasnije Tešanj je normalizovao stanje u pogledu proizvodnje i izvoza robe na tržište Evropske unije te redovno ispunjavaju zadatke prema dobavljačima.

U razgovoru za Klix.ba Kantić je kazao kako su početkom pandemije uradili anketu među privrednicima o očekivanjima gubitaka i mjerama koje se trebaju poduzeti.

“Kada je počelo zatvaranje, mi smo uradili anketu među našim privrednicima kako bismo vidjeli kako ko gleda na ovaj izazov. Svi su očekivali pad proizvodnje od 10 do 20 posto, a to je zabilježeno u prvom i drugom valu. Već u junu se situacija normalizovala za Tešanj te smo u tom mjesecu prošle godine zabilježili veći izvoz nego je to bilo istog mjeseca 2019. godine”, kazao je Kantić.

Dodao je kako je ponosan na privrednike koji su uspjeli odgovoriti izazovu pandemije koronavirusa i uprkos svemu napraviti pozitivne rezultate s obzirom na to da je većina njih godinu završila u “plusu”.

Već u 2021. godini stigli su novi izazovi zbog pandemije koronavirusa u zemljama Evropske unije i rigoroznih kontrola prilikom prijevoza robe.

“Sada nam je problem što se naše članice međunarodnog transporta suočavaju s dodatnim testiranjima prilikom ulaska, evo, konkretno u Njemačku. Jedan naš vozač ako treba uraditi pet tura, pet puta se mora testirati. Osim finansijskih troškova stvaraju se i gužve pa se čeka po nekoliko sati da se sve završi i nastavi ka odredištu”, pojašnjava Kantić.

Međutim, raduje činjenica da su uspjeli sačuvati radna mjesta u prvim mjesecima pandemije te da su nakon juna prošle godine izrazili interes i za veći broj radnika uglavnom iz susjednih općina pa i Republike Srpske. Recept uspješnog poslovanja, prema Kantićevim riječima, krije se samo u ljudima, ali i mentalitetu tešanjskog kraja koji zna poslovati.

Direktor mesne industrije Madi iz Tešnja te član Biznis centra Jelah Tešanj Edin Jabandžić je kazao da je strah glavni neprijatelj potrošnje.

“Mi smo kao Tešanj pandemiju prevazišli na svoj način i to je rezultat privrede samo u Tešnju. Država nije ništa uradila da ostvarimo ovaj rezultat. Ovo je samo rezultat privrednih aktivnosti i rezultata. Imamo maćehinski odnos viših nivoa vlasti, ja sam za razvoj svake sredine u BiH i ne mislimo da samo Tešanj treba da se razvija. Ali, 25 godina poslije rata moramo neke stvari ravnopravnije dijeliti i to je opšte nezadovoljstvo, posebno tešanjske privrede”, kazao je Jabandžić.

Na kraju razgovora Kantić je kazao da prošle godine zbog pandemije nije održan Tešanjski sajam, ali da ove godine vrijedno rade na organizaciji sajma koji bi trebao biti najveći do sada i koji će biti održan ako se do septembra epidemiološka situacija ne zakomplikuje.

