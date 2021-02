Nova ‘obećana zemlja’ za građane BiH: Agent nekretnina prodao stotine stanova

U posljednjih pet godina ovaj agent nekretnina prodao je građanima BiH više od 800 stanova od kojih je većina u Alanji. Razloga za kupovinu je mnogo.

– Samo u naselju u kojem ja živim u posljednjih godinu dana, ima oko 70 do 80 osoba koje su došle trajno da žive. To je naselje poput Dobrinje u Sarajevu. Imate nekoliko glavnih razloga. To je 320 sunčanih dana, ali i niski troškovi života. Ako uporedimo cijene u BiH, ovdje je kila paradajza svježeg, ne nekog hemijskog, tri lire, to vam je nekih 60 feninga u ovom sad trenutku, ljeti je to oko 20-30 feninga – rekao je Mirza Seferović, vlasnik kompanije “Dom” u Turskoj.

Oko 60 posto investitora u ovaj sektor dolazi iz arapskog svijeta. Turska je sigurna zemlja za poslovanje i ulaganje u nekretnine koje su povoljnije nego u većini evropskih zemalja.

I Lejla Demir tvrdi da su brojni građani naše zemlje među kupcima turskih nekretnina.

– U zadnje vrijeme dešava mi se da imam i po 17 prodaja dnevno. Ako govorimo o novogradnji, o zgradi koja ima unutarnji, vanjski bazen, saunu, fitnes, hamam, dakle kompletan sadržaj kao hotel sa pet zvijezda, ali nešto malo više udaljenije od mora, možete uzeti za 39 hiljada eura na odgođeno plaćanje – kazala je Demir, vlasnica kompanije “New life” u Turskoj.

Turska je usvojila zakon koji omogućava strancima posjedovanje nekretnine uz stalnu boravišnu dozvolu, bez provjere porijekla imovine novca, što je također jedna od pogodnosti. Među kupcima, ali i investitorima su i naši političari.

– Kupuju, to je opšte poznato. Posebno investiraju u Istanbulu, ne samo iz Federacije, nego i iz RS i Srbije, gdje imaju svoje komplekse po Istanbulu itd. Imate more Nijemaca, Austrijanaca, Norvežana, Šveđana koji kupuju u Turskoj, pored Bosanaca – dodao je Seferović.

I dok u Turskoj cvjeta prodaja nekretnina, naša zemlja se ne može pohvaliti brojkama prodatih stanova u vrijeme pandemije koronavirusa. Građani se nadaju, a ekonomisti prognoziraju da će ova situacija oboriti cijenu stanova i u našoj zemlji gdje kvadrat košta od hiljadu i 700 do više od dvije hiljade KM.

