Dok se građani BiH nadaju ekonomskom oporavku, cijene rastu usred pandemije

Posljednja informacija koja je zabrinula javnost je poskupljenje goriva na benzinskim pumpama širom Federacije BiH. Prema promjeni cijene i marže, litar dizela u FBiH od 10. februara košta od 1,66 do 2,06 KM, a litar benzina od 1,76 do 2,06 KM. U odnosu na ranije cijene goriva, to je poskupljenje od 0,05 KM po litru.

Veliki gnjev javnosti izazvala je najava poskupljenja električne energije u entitetu Republika Srpska. Kako su izvijestili iz Elektroprivrede RS-a (ERS), struja će poskupjeti za domaćinstva zbog povećanih troškova najvećeg proizvođača struje – RiTE Ugljevik.

Građanima RS-a još nije poznato kolike će biti nove cijene struje, ali je najavljeno da bi poskupljenje trebalo uslijediti od aprila. Pojedini zvaničnici u RS-u također su osudili poskupljenje struje istaknuvši da je rast nameta u doba pandemije, kada ljudi svakodnevno ostaju bez posla, čista bahatost i zločin prema sopstvenom narodu.

Uporedo s poskupljenem goriva i struje, građane BiH moglo bi pogoditi i višestruko poskupljenje mesa i mesnih prerađevina zbog problema s mogućim tržišnim viškovima u primarnoj domaćoj proizvodnji i uzgoju žive stoke. Naime, mjere koje Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH planira uvesti podrazumijevaju takozvani “prisilni” otkup viškova žive stoke od domaćih proizvođača i uzgajivača. Međutim, prerađivači mesa upozoravaju da će ove mjere napraviti poremećaj i višestruko poskupljenje mesa i proizvoda od mesa.

Ono što građanima najteže pada je poskupljenje osnovnih životnih namirnica, koje je iznova vidljivo u izvještajima Agencije za statistiku BiH.

Prema podacima agencije, kilogram bijelog brašna je početkom godine koštao 1 KM, a sada je ova cijena povećana na 1,1 KM. Litar ulja je do prije nekoliko mjeseci koštao 2 KM, a sada košta 2,3 KM. Građani su kilogram riže u januaru 2020. godine plaćali 3,1 KM, a nova cijena je 3,2 KM.

Nova godina nije mogla proći bez novog poskupljenja cigareta , koje su od januara 2021. skuplje za 20 feninga.

Dok građane brinu novi nameti, zabrinjavajuće izgleda i odnos sindikalne potrošačke korpe i prosječne plate u BiH. U januaru je potrošačka korpa iznosila 2.044 KM, dok je prosječna isplaćena plata 966 KM. S tim u vezi, porodica u kojoj dvije osobe zarađuju prosječnu platu ne može snositi ni troškove potrošačke korpe.

Težak ekonomski status pak ostaje jedino briga građana. Vlasti u isto vrijeme razmatraju povećanje osnovica plata za uposlene u državnim institucijama uz opravdanje da im je osnovica smanjivana dva puta 2012. godine te kako je vrijeme za njeno vraćanje. Da, čini se da je pandemija vrijeme za povećanje nameta i plata zvaničnicima.

Prema posljednjim podacima Agencije za statistiku, BiH je na kraju 2020. godine imala 413.254 nezaposlene osobe, što je za gotovo 13 posto više nego u 2019. godini, prenosi “Klix“.

