Još jedan udar na džep građana: Gorivo opet poskupljuje!

Građani Federacije na benzinskim pumpama mogu očekivati cijene iznad dvije marke po litru što dizela što benzina, potvrdili su za „Avaz“ iz Ministarstva trgovine FBiH.

Sirova nafta

Dodali su da je, prema obavještenjima o promjeni cijena i marži koje su benzinske pumpe dostavile Ministarstvu, raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na dan 9. februar sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95 iznosi od 1,76 do 2,06 KM, a dizel od 1,66 do 2,06 KM. Trenutna prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u FBiH za bezolovni benzin 95 iznosi 1,96 KM za litar i za dizel 1,94 KM. U toku današnjeg (jučerašnjeg, op. a.) dana evidentirano je 25 novih obavijesti o promjeni cijena i marži i odnose se na povećanje cijena navedenih derivata za 5 feninga po litru.

Prema njihovim riječima, važno je naglasiti da je sirova nafta tipa Brent na berzi dostigla 60,56 dolara za barel, odnosno Brent je porastao za 8,38 posto u odnosu na 1. februar ove godine.

Cijene goriva opet rastu

– Rast cijena sirove nafte na svjetskim berzama uzrokovan je porastom ograničenja ponude od Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika, koji su na posljednjem sastanku održanom 3. februara 2021. godine produžili važeći sporazum o smanjenju snabdijevanja – istakli su.

Na naše pitanje o potrošačkim cijenama, istakli su da je Federalni zavod za statistiku objavio da su u novembru 2020. godine, u odnosu na novembar 2019., cijene niže za 1,5 posto, kao i da su potrošačke cijene u novembru 2020., u prosjeku, porasle za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Rast cijena

– Cijene su porasle za stanovanje, vodu, električnu energiju, plin i druge energente, namještaj, kućanske uređaje i redovno održavanje kuće za 0,6 posto. Hrana i bezalkoholna pića te ostala dobra i usluge za 0,3 posto i zdravstvo 0,2 posto. U decembru 2020. godine u odnosu na decembar 2019. godine najviši rast cijene imalo je jestivo ulje (rast cijene 19,5 posto) – pojasnili su iz Ministarstva.

Maloprodajna marža do 10 posto

Naglasili su da je Vlada FBiH donijela zaključak kojim je dala preporuku kantonalnim organima da u roku od 15 dana donesu odluke o mjerama neposredne kontrole cijena za proizvode iz nadležnosti kantona.

– Vlada FBiH je donijela preporuku kantonima da se donesu odgovarajuće odluke o određivanju maksimalne veleprodajne marže do osam posto i maksimalne maloprodajne marže do 10 posto. Preporuka se odnosi na proizvode iz kantonalne nadležnosti, i to sve vrste brašna, sve vrste hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda od brašna, žitarica i mlijeko – zaključili su.

Facebook komentari