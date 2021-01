Siromaštvo, nezaposlenost: 2020. je ekonomski izgubljena, šta nas čeka u ovoj

Početkom godine, prije izbijanja pandemije, ekonomski izgledi bili su pozitivni.

“Međutim, pandemija je preokrenula taj trend, pa se sada zemlja suočava s najvećom recesijom nakon svjetske finansijske krize”, između ostalog su istakli ovi ugledni ekonomisti, prenosi “Radiosarajevo“.

Šta se desilo s bh. ekonomijom u 2020. godini i šta da očekujemo u 2021. godini?

Muris Čičić, ekonomista, akademik, nekadašnji dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, istakao je da je skoro cijela godina bila u znaku koronavirusa, izuzev prva dva-tri mjeseca kada se još ništa nije osjetilo.

“Kada su stupile prve mjere na snagu, vidjelo se da se nešto dešava s ekonomijom, da ulazimo u prisilnu recesiju. U 2020. godini se predviđalo solidan rast, ali kada su stali proizvodnja, usluge… znalo se da će biti recesija, samo ne kolika.

Imali smo dva talasa”, kazao je Čičić.

On je rekao da je u prvom trenu izgledalo da se dešava recesija bez presedana, da će bruto domaći proizvod (BDP ili GDP) pasti deset odsto, ali da su se ipak našli načini da se makar nešto održi i ne otpuštaju radnici u tolikoj mjeri.

“Donesen je i korona zakon. Nešto se spašavalo, radilo”, stava je Čičić.

On je ocijenio da će pad GDP-ja u 2020. godini iznositi pet odsto, ako gledamo samo privredu.

“To je nešto što je teško, što će dovesti do daljnjeg siromaštva, rasta nezaposlenosti, pada standarda, uvoza i izvoza. Sve je to u crvenom, ali ide do nivoa koji se može ispraviti. Tako da je izvjesno da će i 2021. godina biti negativna, da će biti recesija, ali manja nego ove godine. Moguće da će pad biti dva do tri odsto. Međutim, to će sve zavisiti od toga kako će se odvijati situacija s globalnom pandemijom”, rekao je Čičić.

On je zaključio da je 2020. godina izgubljena, a da ostaje da se vidi kakva će biti zimska turistička sezona.

“Također, ako bude uspješna vakcina, možda budemo i oko nule”, dodao je Čičić.

