Otkrivamo: Ovo su nove cijene cigareta u BiH

Od 1. januara 2021. godine, na cigarete se plaća akciza, i to:

proporcionalna akciza, po stopi od 42% maloprodajne cijene cigaretaspecifična akciza u iznosu od 82,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,65 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

S tim da minimalna akciza (zboj proporcionalne i fiksne), po paklici cigareta ne smije biti ispod 3,25 KM za pakiranje cigareta od 20 komada.

Akciza na duhan za pušenje u 2021. godini iznosi 130,00 KM po kilogramu.

Kalkulacije maloprodajnih cijena koje će biti na snazi od početka 2021. godine, a koje su formirane u skladu sa novom Odlukom, porezni obveznici bili su dužni dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 15. decembra 2020. godine.

Kako nam je rečeno u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, to su i učinili, te ih objavljujemo u nastavku (u tabelama nema cijena cigareta Philip Morisa, čije cijene UIO još očekuju, obzirom da su poslate poštom):

IZ UIO BiH podsjećaju da porezni obveznici i druga lica koje se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe cigareta i duhana za pušenje na dan 1. januar 2021. godine obilježene akciznim markicama izdanim od 1. januara 2010. godine do 31. decembra 2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 7. januara 2021. godine.

Porezni obveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duhana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje preuzete do 31. decembra 2020. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31. decembra 2020. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave do 7. januara 2021. godine.

Porezni obveznici i drug lica koje se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su na zatečene zalihe cigareta i duhana za pušenje utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu u skladu sa novom Odlukom, te do 17. januara 2021. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize, prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

