Inovacija: Pidžama-odijelo idealna je za rad od kuće

Rad od kuće mnoge je ulijenio pa su se odjevne kombinacije često svele na pidžamu ili trenirke.

Provođenje radnog vremena u pidžami u kućnom uredu nije problem, no svakako nije profesionalno ako vas netko kontaktira putem videopoziva.

Također, ponekad se za sastanke putem videa potrebno presvući u odijelo ili košulju, odnosno odjeću koju inače nosite na posao. Da je moguće povezati ugodno s korisnim, odnosno udobno s profesionalnim pokazali su u Aokiju sa zanimljivim odjevnim predmetom za koji kažu da se preporuča za udaljeni rad.

Japanese suit retailer Aoki is selling a “pajama suit,” a set of pajamas that look like a suit, perfect for work from home. https://t.co/POZwBOpV7F

— Gearoid Reidy (@GearoidReidy) December 14, 2020