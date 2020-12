Đemila Talić-Gabriel: Irsku je sa dna podigla upravo njihova dijaspora, takav princip treba koristiti i BiH

U Australiji u St. George Private Hospital je radila i završnu operaciju na nozi, nakon nezgodnog pada i loma koje je 4. januara 2019. doživjela u Sarajevu. Operisao ju je doktor Peter Lam, jedan od najpoznatijih međunarodnih stručnjaka u ortopedskoj hirurgiji, koji je, kako kaže, bio oduševljen kako su bh. doktori Ismet Gavrankapetanović i Semin Bećirbegović izveli prethodnu operaciju u BiH, zaključivši da je BiH mala zemlja velikih stručnjaka.

Pandemija COVIDa-19 je donijela nove inovativne načine rada i poslovanja širom svijeta, pa tako i u Australiju, gdje Gabriel ima nekoliko uspješnih biznisa. Lockdown i restrikcije koje su obilježile prethodne mjesece nisu donijeli štetu njenom poslovanju izvan BiH.

– Štaviše, moj suprug Chris radi u svijetu telekomunikacija gdje je koronavirus donio ogromne prihode.

Sve se odvija putem interneta i telekomunikacija, tako da je to njemu donijelo ogromnu zaradu, a

također i meni u svijetu nekretnina. Prodaja nekretnina na svjetskom tržištu nijednog trenutka nije bila pogođena. Što se tiče poslovanja u BiH, došlo je do ogromnog pada, ali to je razumljivo kada pogledamo kompletnu ekonomsku sliku naše države. Nažalost, mnoga mala preduzeća su se ugasila, mnogi ljudi su ostali bez posla, a u isto vrijeme i bez bilo kakve podrške.

Mi smo proteklo vrijeme iskoristili da naše osoblje u BiH treniramo po svjetskim standardima, te da im u isto vrijeme pružimo osjećaj sigurnosti i podrške u teškim trenucima. Naši uposlenici su naša briga, jer smo svjesni da snosimo odgovornost ne samo za njih, već i za njihove porodice- kaže Talić- Gabriel.

U svojim javnim istupima Talić- Gabriel je često ukazivala na maćehinski odnos BiH prema dijaspori, čiji novac i ulaganja su veliki pokretač bh. ekonomije. Stoga se osvrnula i na pad novčanih doznaka iz dijaspore koji će prema prognozama ekonomskih stručnjaka biti nastavljen i u narednoj godini.

– Moja procjena je da će ovaj negativan trend znatno utjecati na ekonomiju naše zemlje. U svim

proteklim izlaganjima sam naglašavala kolika je moć naše dijaspore. Ne zaboravite da je Irsku sa dna podigla upravo njihova dijaspora.

Takvom principu bismo se morali i trebali okrenuti. Naša dijaspora je zaboravljena, ne učestvuje ni u kakvim procesima u zemlji i u vrijeme pandemije je jednostavno okrenula leđa matici. Tome ipak treba dodati i da je jako puno ljudi u EU izgubilo posao, došlo je do zabrane

putovanja, novac ostaje u zemljama gdje naša dijaspora boravi, tako da su to sve ključni momenti koji ugrožavaju ekonomski parametar BiH- ističe Đemila.

Ona i njen suprug Chris, kaže, nikada nisu prestali da ulažu u BiH, niti to žele.

– Naši planovi se nisu promijenili, samo prolongirali zbog nemogućnosti putovanja. Neum je ovog ljeta zaista imao rekordnu sezonu i takav trend se očekuje i narednih godina.

Prije dvije godine smo kupili penthouse u Mostaru na obali Neretve, tako da napokon u januaru useljavamo. Za Mostar nas vežu posebne emocije- govori Talić- Gabriel, veliki prijatelj Udruge za Down sindrom u Mostaru, koju godinama pomaže zajedno sa suprugom.

Facebook komentari