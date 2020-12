Magazin The Banker dodijelio UniCredit Bank nagradu „Banka godine“ u Bosni i Hercegovini

UniCredit Bank sa zadovoljstvom objavljuje da ovu godinu privodi kraju sa još jednom nagradom, koju joj je dodijelio magazin The Banker za „Banku godine“ u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu. Svjetski poznati magazin The Banker, u vlasništvu Financial Timesa, jedan je od najznačajnijih magazina u poslovnom svijetu, te ova nagrada predstavlja vrhunsko priznanje za rad i postignuća finansijskih institucija.