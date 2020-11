Nova ponuda Sparkasse Bank: Krediti za objedinjenje više kreditnih obaveza u jednu povoljniju ratu

Sparkasse Bank pokrenula je novu promociju nenamjenskih kredita uz uslove koji omogućavaju klijentima da objedine više kreditnih obaveza u jednu povoljniju ratu, ali i da dođu do povoljnog izvora dodatnih sredstava. Krediti za sve namjene bez hipoteke dostupni su u iznosu do 50.000KM i fiksnu kamatnu stopu na period do 10 godina, a realizuju se u jednostavnoj i brzoj proceduri uz obezbjeđenje policom osiguranja.