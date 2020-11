Najbogatiji čovjek otkrio koliko spava i kada drži sastanke

Zauzima prvo mjesto na listi najbogatijih ljudi svijeta, i teško da će ga neko uskoro “svrgnuti s trona”. Za petama mu je Elon Musk, osnivač Tesle i SpaceX-a, mada mora još mnogo da se trudi da bi stigao Bezosa, prenosi Blic.

Za početak, Bezos kaže da je dobar san neophodan za normalno funkcionisanje ujutru, pa se on nikada ne odriče svojih osam sati sna.

Iako se neki biznismeni “hvale” da spavaju samo četiri ili pet sati, ovaj Amerikanac nije među njima.

Poslovne sastanke najradije organizuje ujutru, i to do 10 sati. To su sastanci koje naziva “high-IQ meetings”, i na njima se donose najvažnije poslovne odluke za taj dan.

Kada na satu otkuca 17h, sve odluke i predlozi ostavljaju se za naredni dan. Po ovome možemo zaključiti da Bezos nije “noćna ptica”, te da preferira da misli o poslu kada je odmoran.

Zanimljivo je da ovaj uspješni milijarder u toku jednog sastanka donese tačno tri odluke, a fokusira se na stvari koje će se ostvariti tek kroz tri godine. Dakle, toliko gleda unaprijed.

Kako je dalje naveo, trenutno se bavi 2023. godinom. Dodaje da su odluke često dvosmjerna ulica, i da treba biti hrabar. Ako i pogriješite, možete da se vratite nazad.

Ako su vam do sada uzori bili ljudi koji malo spavaju, jer misle da je to gubljenje vremena, ili koji donose desetine odluka dnevno – vezanih za posao, možda je vrijeme da preispitate tu perspektivu.

Bezos ne provjerava mejlove užurbano čim otvori oči, već kaže da prije svakog posla najprije doručkuje sa svojom djecom, popije kafu i pročita novine.

– Kao viši rukovodilac, za šta ste zaista plaćeni? Za donošenje malog broja visokokvalitetnih odluka. Vaš posao nije da svakodnevno donosite na hiljade odluka – napisao je Bezos.

Facebook komentari