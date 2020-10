Prvi radovi na “Turskom toku” u BiH početkom 2022.

Prema njegovim riječima, gradnja ovog gasovoda do sada je bila uslovljena dinamikom gradnje kraka “Turskog toka” kroz Srbiju, a pošto su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor “Srbijagasa” Dušan Bajatović najavili kako bi on mogao biti završen do kraja godine, to će, kako je istakao, značajno ubrzati i aktivnosti na ovom projektu u Republici Srpskoj.

“Raduje me ta informacija, jer se time otvara i naša priča. Završetkom gradnje ovog gasovoda kroz Srbiju, a prema obećanjima nadležnih iz ‘Srbijagasa’, Srbija će započeti sa realizacijom projekta gradnje jednog kraka sa transportnog sistema Srbije ka Republici Srpskoj, odnosno Bijeljini, u ukupnoj dužini negdje oko 100 kilometara. Prema procjenama nadležnih iz Srbije, taj dio posla mogao bi biti završen u naredne dvije do tri godine”, rekao je Glamočić za Glas Srpske.

Objašnjava da je već urađeno idejno rješenje trase gasovoda kroz Republiku Srpsku koje se jednim dijelom razlikuje od pređašnjeg, koje je bilo vezano za projekat gradnje “Južnog toka”.

“Ovaj krak gasovoda će sada jednim dijelom pratiti trasu autoputa od Bijeljine do Banjaluke i on će ići od Mačvanskog Prnjavora preko Bijeljine, Brčkog, Vukosavlja i Šamca do Doboja, Prnjavora i Banjaluke, pa sve do Novog Grada. Prema nekim grubim procjenama, gradnja samo gasovoda, bez pratećih objekata, mogla bi koštati između 180 i 200 miliona evra, a njegov kapacitet bi trebalo da se kreće oko 1,2 milijarde metara kubnih gasa godišnje. Gradnju gasovoda trebalo bi da prati i gasifikacija gradova, a planirana je i gradnja najmanje dvije gasne elektrane – toplane na području Republike Srpske”, objasnio je Glamočić.

Dodaje da će naredna godina biti iskorišćena za izradu prostorno-planske dokumentacije i rješavanje imovinskih odnosa sa vlasnicima parcela preko kojih će ići ovaj gasovod.

“Naravno, ostalo je još da se sa predstavnicima ‘Srbijagasa’ i ‘Gaspromom’ dogovorimo o finansiranju ovog projekta, ali i osnivanju zajedničkog preduzeća koje bi bilo nadležno za gradnju ovog gasovoda kroz Republiku Srpsku. Pored toga, trebalo bi da do kraja godine bude potpisan i sporazum o razumijevanju sa ‘Srbijagasom’, ali i međudržavni između Savjeta ministara BiH i Vlade Srbije”, pojasnio je Glamočić, prenosi biznisinfo.

