NLB Banka dobitnik priznanja Zlatni BAM za „Poseban doprinos u sferi društveno-odgovornog poslovanja“

NLB Banka svoju društvenu odgovornost pokazala je posebno u proteklom periodu kada je brojnim projektima pomogla onima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Donirali su značajna sredstva zdravstvenim ustanovama, i to Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i Univerzitetskom Kliničkom centru Tuzla za nabavku sanitetskog materijala u cilju prevencije širenja koronavirusa, pomogli su i bolnicama u Mostaru i Zenici, te kantonalnoj bolnici u Goraždu, kojoj su donirali hemodijalizni aparat za uspostavu hemodijaliznog centra za pacijente ovog kantona.

„Posebnu pažnju u proteklom periodu posvetili smo mikro i malim preduzećima, gdje smo im u sklopu projekta #OkvirPomoći, zajedno sa svojim partnerima, omogućili besplatno oglašavanje. Cilj nam je bio da im pomognemo da se za njih čuje, da pokažemo da u Bosni i Hercegovini imamo vrijedne brendove i privrednike kojima je neophodna podrška kako bi uspjeli i razvijali svoje biznise i dalje. Drago mi je da smo ovim projektom zaista skrenuli pažnju javnosti na njih, a i povratne informacije koje smo dobili od samih privrednika su više nego pozitivne. Sa pomoći nastavljamo i dalje“, poručila je Lidija Žigić, predsjednica Uprave NLB Banke d.d. Sarajevo.

Poslovna strategija NLB Banke d.d. Sarajevo se zasniva na strategiji koja se fokusira na tri najvažnija stuba: usmjerenost na klijente, poboljšanje kvaliteta života, te ono što je za NLB grupaciju jedinstveno – nastavit će da ovaj region posmatraju kao svoj dom. Misija Grupacije i jeste da ovaj region učini lijepim mjestom za život, da olakša i pomogne svojim klijentima/sugrađanima u svim izazovima sa kojima se suočavaju. I u narednom periodu aktivnosti Banke će biti usmjere kao tim ciljevima, kako bi u konačnici ostvarili i poslovne ciljeve, a to je pozicioniranje NLB-a kao regionalnog šampiona.

„Mi smo iz ovog regiona i razumijemo potrebe građana i poslovni razvoj. To je naša prednost, ali i obaveza da brinemo o svojim klijentima. Ujedno je to i velika odgovornost, ali smatramo da mi to možemo, jer želimo biti tu za svoje klijente. Za sve što dolazi“, istakla je Žigić.

