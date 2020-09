Kompanija Dragon Maritime SEE d.o.o. uručila vrijednu donaciju u zaštitnoj opremi institucijama i udruženjima u BiH

Vodeći se iskustvom drugih država i predstavništava kompanije Dragon Maritime SEE d.o.o. u regiji, a u skladu sa propisanim mjerama nadležnih institucija, kompanija Dragon Maritime SEE d.o.o., generalni zastupnik jednog od najvećih svjetskih intermodalnih teretnih prijevoznika – Cosco Shipping Lines Co. Ltd, preventivno je djelovala i već u prvoj polovini marta 2020.godine formirala poseban tim ljudi zaduženih za zaštitu svih uposlenih i za pripreme odgovora za nastupajuću pandemiju bolesti COVID-19, koji je donio određene mjere i odluke, te implementirao niz aktivnosti s ciljem povećanja opremljenosti zaštitnom opremom kako interno unutar same kompanije tako i brigom za opremljenost značajnih institucija i Udruženja u BIH.