Mentorstvo i podrška inovativnosti – radna jesen u INTERA Tehnološkom Parku

Doprinositi razvoju lokalnih startup poduzeća, INTERA Tehnološki Park se trudi već godinama, a ni ova 2020. godina, iako poprilično neizvjesna, nije iznimnka. U nizu projekata koji su obilježili protekli, a privući će pažnju javnosti u narednom periodu, ističe se i projekt 2CODE sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Mentorska platforma: Povezivanje startup poduzeća s regionalnim stručnjacima

Više od devet godina INTERA Tehnološki Park pruža mentorsku podršku startup poduzećima, provodi različite edukacije iz svijeta poduzetništva i organizira cikluse uspješnog programa Startup Akademija osluškujući potrebe svojih korisnika. Na cijelom tom putu, na kojem nisu učili samo sudionici programa nego i tim INTERA Tehnološkog Parka, kvalitetno mentorstvo se pokazalo tajnim sastojkom uspješnih priča. Razvijanjem regionalne mentorske platforme projektni partneri će pojedincima i startup poduzećima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, ali i šire, omogućiti pristup besplatnim savjetima stručnjaka koji su svoje iskustvo stjecali kroz praktičnu primjenu različitih vještina u svojim poduzetničkim i poslovnim karijerama. Platforma će okupiti regionalne mentore s kojima projektni partneri već godinama imaju kvalitetnu suradnju, a kroz izravan kontakt svi zainteresirani korisnici platforme će moći predstaviti ključne izazove s kojima se susreću, a partnerske institucije i mentori će svojim savjetima kroz niz sastanaka doprinijeti savladavanju tih prepreka.

Code On Meetup-i: Provjerena formula za učenje o zanimljivim temama

Osmišljen kao nastavak uspješne suradnje s regionalnim partnerima u projektu CODE, ovaj projekt još od ožujka, kada je službeno započeo, potiče tim INTERA Tehnološkog Parka na pomno planiranje zanimljivih aktivnosti tijekom jeseni. Tomu svjedoče i nova dva izdanja Code On Meetup-a koji od samog otvorenja Code Hub-a Mostar, coworking prostora u vlasništvu INTERA Tehnološkog Parka, okupljaju vodeće lokalne i regionalne stručnjake koji prenose svoja znanja i iskustva o uvijek zanimljivim temama. Organizacijom Code On Meetup-a Vol. 17: User Experience INTERA TP će nastaviti koračati provjerenim stazama, a zadržavanjem online forme još jednom omogućiti većem broju zainteresiranih sudjelovanje poštivajući sve preporuke nadležnih institucija. Iako se objava svih detalja očekuje u narednom periodu, svi zainteresirani već sada na linku mogu potvrditi svoje sudjelovanje na događaju koji je planiran za četvrtak, 17.9.2020. godine u 14h. Listopad će, također, biti obilježen online izdanjem Code On Meetup-a, ovaj put posvećenog u potpunosti mladim djevojkama koje svoju karijeru žele započeti u IT sektoru.

FabLab Mostar: Podrška inovativnosti i kreativnosti

Važnost inovacija i usluge brzog prototyping-a sve su važniji segment razvoja poslovnog sektora. Projektom 2CODE stvorit će se dodatni uvjeti za razvoj inovativnih ideja i izradu prototipa različitih proizvoda. Jesen će tim INTERA Tehnološkog Parka iskoristiti za detaljno osmišljavanje i nabavu opreme koja će inovativnim pojedincima, timovima i poduzećima omogućiti podršku u početnim fazama njihovih ideja. Kroz uspostavu svjetski poznatog FabLab-a, INTERA TP će još jednom Mostar upisati na mapu gradova koji nudi mladim ljudima dodatne resurse za razvoj ideja. Ovaj inovativni laboratorij nadogradit će postojeće kapacitete INTERA TP-a, a kroz interaktivne prezentacije korisnicima će se približiti mogućnosti koje ovaj laboratorij nudi.

Svim ovim aktivnostima, ali i nizom drugih projekata INTERA Tehnološki Park svojim korisnicima jamči zanimljiv i dinamičan period koji će ponovno doprinijeti učenju i usvajanju novih vještina.

Facebook komentari