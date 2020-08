Pet godina garancije na Samsung kućne aparate

Međutim, uz Samsung kućne aparate, korisnici neće morati da kompenzuju kvalitet kako bi dobili na stilu ili dizajnu, dok će uz aktuelnu promociju dodatno uživati u raznim pogodnostima. Od 1. septembra do 31. decembra pri kupovini inovativnih Samsung uređaja odobrava se garancija od čak pet godina. Ista ponuda odnosi se i na kombinovane mašine za veš, kao i standardne mašine za pranje ili sušenje veša kupljene u periodu od 1. oktobra do 31. decembra. Sve što je potrebno da bi se ostvarila pogodnost jeste da korisnik nakon kupovine registruje uređaj.

Uz ugradne elemente, kuhinja će postići harmoniju koju korisnici traže. Električna rerna sa fleksibilnim dualnim vratima omogućava pripremu dva jela istovremeno, dok SMART Indukciona ploča za kuhanje sa Virtual Flame tehnologijom svijetli kao pravi plinski plamen, a LED rasvjeta olakšava uvid u to da li su ringle isključene ili uključene. Za svježinu i dugotrajnost namirnica zaduženi su frižideri i zamrzivači vrhunskog kvaliteta.

Zahvaljujući naprednom sistemu hlađenja koji duže čuva izvornu svježinu, aromu i teksturu hrane, korisnici više ne moraju da se dvoume da li da zamrznu namirnice i jela ili ne. Uz to, Twin Cooling Plus tehnologija hladi odjeljke odvojeno kako se mirisi iz hladnjaka ne bi širili na zamrzivač, pa će zamrznuta hrana zadržati izvorni ukus.

Pri pripremi jela snažnijih mirisa aspirator sa snažnim sistemom ventilacije pobrinuće se da se u ostatku doma ne osjete tragovi kuhanja. Aspirator je gotovo nečujan i ima automatski senzor koji reguliše brzinu ventilacije. Kako bi na kraju kuhinja blistala, ugradna mašina za pranje posuđa sa WaterWall tehnologijom očistiće posuđe do najsitnijih detalja za samo 55 minuta.

Uz Samsung usisivače i ostatak doma ostaće blistav i odisaće svježinom, a za korisnike kojima usisavanje i čišćenje nisu omiljena aktivnost, Robot VR7000M će odraditi posao umjesto njih. Uz naprednu tehnologiju koja izračunava optimalnu rutu za brzo čišćenje, VR7000M je dizajniran tako da snaga usisavanja nije smanjena, bez obzira na to što je kućište manje.

Samsung mašine za pranje i sušenje veša osiguraće čistu i mirisnu odjeću, uz inovativnu QuickDrive tehnologiju koja vrijeme pranja smanjuje za čak 50 posto, a potrošnju energije za 20 posto. Uz to, AddWash funkcija korisnicima omogućava da dodaju veš čak i kada je ciklus pranja već započeo.

Samsung uređaje koji se nalaze u ponudi odlikuje visok stepen kvaliteta, efikasnosti i ekonomičnosti, pa će korisnicima olakšati sve kućne poslove, a mogu se pohvaliti i elegantnim dizajnom koji će upotpuniti svaku prostoriju.

Više informacija o promociji je dostupno na stranici https://www.samsung.com/ba/offer/5yw-promo/, putem koje će se vršiti i registracija kupljenih uređaja.

